Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtym czasie, nie macie szans

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-22 8:25

Dzień Wszystkich Świętych w czasach PRL-u miał szczególny charakter, gdyż łączył tradycje katolickie z realiami życia w państwie socjalistycznym. Choć 1 listopada od zawsze był głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze i wierzeniach, w okresie PRL-u jego obchody często stały w sprzeczności z oficjalną ideologią władz. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtego okresu.

Wszystkich Świętych w czasach PRL-u
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 1947

Zapewne wszyscy, którzy żyli w okresie Polski Ludowej, doskonale pamiętają, iż kraj był wówczas oficjalnie państwem świeckim, a panującą w tamtym okresie ideologia komunistyczna promowała ateizm. PRL-owskie władze dążyły do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego, który był jednym z głównych ośrodków oporu wobec systemu. Mimo to Kościół cieszył się dużym poparciem społecznym, a religijne obchody takie jak Dzień Wszystkich Świętych były mocno kultywowane przez wiernych. W prasie państwowej starano się unikać akcentowania religijnego wymiaru tego święta. W mediach wspominano głównie o świeckim charakterze dnia, skupiając się na odwiedzaniu grobów osób zasłużonych dla Polski Ludowej, takich jak bohaterowie walki o niepodległość, partyzanci czy działacze komunistyczni. Pamiętacie, jak obchodzono Dzień Wszystkich Świętych w okresie PRL-u? Komplet punktów zdobędą jedynie ci, którzy żyli w tamtym okresie.

Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtych czasach, nie macie szans
Pytanie 1 z 15
Czy w czasach PRL-u 1 listopada był dniem wolnym od pracy?

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