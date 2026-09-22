Zapewne wszyscy, którzy żyli w okresie Polski Ludowej, doskonale pamiętają, iż kraj był wówczas oficjalnie państwem świeckim, a panującą w tamtym okresie ideologia komunistyczna promowała ateizm. PRL-owskie władze dążyły do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego, który był jednym z głównych ośrodków oporu wobec systemu. Mimo to Kościół cieszył się dużym poparciem społecznym, a religijne obchody takie jak Dzień Wszystkich Świętych były mocno kultywowane przez wiernych. W prasie państwowej starano się unikać akcentowania religijnego wymiaru tego święta. W mediach wspominano głównie o świeckim charakterze dnia, skupiając się na odwiedzaniu grobów osób zasłużonych dla Polski Ludowej, takich jak bohaterowie walki o niepodległość, partyzanci czy działacze komunistyczni. Pamiętacie, jak obchodzono Dzień Wszystkich Świętych w okresie PRL-u? Komplet punktów zdobędą jedynie ci, którzy żyli w tamtym okresie.
Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtym czasie, nie macie szans
2026-09-22 8:25
Dzień Wszystkich Świętych w czasach PRL-u miał szczególny charakter, gdyż łączył tradycje katolickie z realiami życia w państwie socjalistycznym. Choć 1 listopada od zawsze był głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze i wierzeniach, w okresie PRL-u jego obchody często stały w sprzeczności z oficjalną ideologią władz. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtego okresu.