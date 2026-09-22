Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtym czasie, nie macie szans

Dzień Wszystkich Świętych w czasach PRL-u miał szczególny charakter, gdyż łączył tradycje katolickie z realiami życia w państwie socjalistycznym. Choć 1 listopada od zawsze był głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze i wierzeniach, w okresie PRL-u jego obchody często stały w sprzeczności z oficjalną ideologią władz. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtego okresu.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 1947