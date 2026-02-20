"Matki, żony i kochanki" to śmiało można rzec, kultowy serial obyczajowy, który na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował w 1996 roku. Dzieło w reżyserii Juliusza Machulskiego i Ryszarda Zatorskiego początkowo wzbudzało mieszane odczucia wśród widzów, jednak fabuła opowiadająca o zawiłych losach kobiet w średnim wieku, które borykają się z problemami rodzinnymi, zawodowymi oraz wikłają się w zawiłe historie miłosne, dość szybko podbił serca widzów. Sprawiło to, że zrealizowano dwie serie, a łącznie powstało 22 odcinki. W 2021 roku zrealizowano także nową, zrekonstruowaną wersję cyfrową, którą ponownie wyemitowano w telewizji. Pamiętacie losy Wiktorii, Hanki, Wandy i Doroty? Jeśli tak, koniecznie rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie swoją wiedzę!

Quiz. Jak dobrze pamiętasz serial "Matki, żony i kochanki"? Komplet punktów, tylko prawdziwych fanów Pytanie 1 z 15 Która z przyjaciółek nie stawiła się na zlocie klasowym, co zaniepokoiło pozostałe koleżanki? Hanka Wiktoria Dorota Następne pytanie