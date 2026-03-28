Przywal bliskim w Niedzielę Palmową. Ten dawny rytuał ma przynieść niesamowite bogactwo

Karolina Piątkowska
2026-03-28 18:49

Święto przypadające tydzień przed Wielkanocą obchodzimy w tym roku 29 marca. Choć Niedziela Palmowa ma dziś charakter religijny, kryje w sobie mnóstwo dawnych, słowiańskich tradycji. Przetrwały z nich liczne przesądy związane z palemkami, a jeden z nich ma gwarantować dobrobyt. Przeprowadzenie tego obrzędu dokładnie 29 marca 2026 roku skutecznie przyciągnie pomyślność do całego domu.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnie umieszczona, wysoka palma wielkanocna złożona jest z wielu rzędów suszonych kwiatów i traw, ułożonych warstwowo w tęczową mozaikę barw. Wierzchołek zdobią długie, puszyste pióra w jaskrawych kolorach takich jak czerwony, żółty, różowy i fioletowy, a poniżej znajdują się gęste skupiska drobnych kwiatów w odcieniach czerwieni, pomarańczy, bieli, zieleni, fioletu i różu, przeplatane naturalnymi, beżowymi kłosami traw. Konstrukcja palmy otoczona jest z obu stron dwoma białymi, koronkowymi serwetkami papierowymi z wyciętymi wzorami, które delikatnie wystają poza kolorowe kwiaty. Tło jest rozmyte, beżowo-szare, z widocznymi ciemniejszymi plamami i niewyraźnymi zarysami przedmiotów, takich jak ciemne drzwi po lewej stronie.

Pogańskie korzenie Niedzieli Palmowej. Jakie rytuały przyciągają szczęście?

Dla wiernych Kościoła katolickiego jest to niezwykle istotny moment w kalendarzu liturgicznym. Tłumy wierzących przynoszą do świątyń własnoręcznie zrobione palmy, które kapłani uroczyście święcą. Zazwyczaj tworzy się je z suszonych kwiatów, wierzbowych bazi oraz gałązek leszczyny, natomiast najmłodsi chętnie przygotowują kolorowe ozdoby z krepiny i bibuły. Chrześcijańska tradycja głosi, że roślinne wiązanki symbolizują triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy witający go tłum rzucał pod kopyta osiołka gałązki oliwne. Sama palma stanowi obecnie znak męki i ostatecznego poświęcenia Zbawiciela. Warto jednak zaznaczyć, że znaczenie tego symbolu sięga znacznie dalej w przeszłość i funkcjonowało na polskich ziemiach jeszcze przed chrystianizacją. Nasi słowiańscy przodkowie hucznie świętowali Jare Gody, czyli nadejście wiosny oraz ostateczne przepędzenie mroźnej zimy. W trakcie tych pogańskich obrzędów witano nowe bóstwa, a wierzbowe witki odgrywały kluczową rolę. Wierzono, że zapewnią one obfite plony, życiową energię i skuteczną ochronę przed demonicznymi siłami.

Centralnym punktem dawnych Jarych Godów było wzajemne okładanie się wierzbowymi witkami. Praktyka ta gwarantowała ludziom powodzenie i bogactwo na resztę roku. Uderzano również zwierzęta gospodarskie, aby zapewnić im zdrowie i płodność. Ten osobliwy obrzęd przetrwał do dzisiaj w uproszczonej formie. Nie potrzebujesz już świeżych gałązek, bo wystarczy do tego poświęcona palma. Lekkie smaganie domowników sprowadzi na nich świetny los. Rytuał musisz jednak przeprowadzić dokładnie w Niedzielę Palmową, gdyż wtedy osiąga on najwyższą moc.

Kartka na Niedzielę Palmową
Jedzenie palmowych bazi. Zaskakujący sposób na zdrowie w Niedzielę Palmową

W minionych wiekach funkcjonowało wiele wierzeń powiązanych z wielkanocnymi wiązankami. Najciekawszym z nich było połykanie puszystych bazi oderwanych z palmy. Ludzie uznawali, że taka czynność wykazuje potężne właściwości uzdrawiające. Zjedzenie kotki miało leczyć infekcje gardła, wspomagać układ oddechowy i stanowić barierę dla ciężkich schorzeń. Zignorowanie tej dawnej tradycji wiązało się z ogromnym ryzykiem przyciągnięcia do siebie groźnych dolegliwości chorobowych.

Palma wielkanocna - zrób to sam!
Przeczytaj także:
Wielkanocne kurczaki. Dlaczego wkładamy je do koszyczka i co symbolizują?
