Przesolona zupa? Wystarczy dodać to, aby szybko naprawić kulinarną wpadkę

Przesolenie zupy to częsty problem, który zazwyczaj kończy się rozcieńczaniem wodą, co jednak często niszczy jej smak i aromat.

Na szczęście istnieje genialny, domowy trik, który uratuje twój obiad bez utraty głębi smaku potrawy.

Odkryj, jaki popularny składnik z twojej kuchni skutecznie wchłonie nadmiar soli, przywracając zupie idealny balans.

Gotowanie zupy często odbywa się bez dokładnego odmierzania składników. Sól dodajemy "na oko", a później jeszcze doprawiamy danie, sprawdzając smak. Czasem wystarczy jednak chwila nieuwagi, by do garnka trafiło jej zdecydowanie za dużo. Przesolona zupa nie musi oznaczać katastrofy. Zanim ją wylejesz albo zaczniesz dolewać dużą ilość wody, wypróbuj prosty domowy sposób.

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Dodaj do przesolonej zupy. Tak uratujesz obiad

Jeśli zupa jest zbyt słona, wystarczy obrać surowego ziemniaka i włożyć go do garnka. Najlepiej przekroić go na kilka większych kawałków, dzięki czemu szybciej się ugotuje. Następnie zupę wraz z dodatkiem ziemniaka gotujemy przez kilkanaście minut. Ziemniak podczas gotowania wchłania część płynu, a wraz z nim również część soli. Po kilkunastu minutach wystarczy wyjąć warzywo z garnka. Jeśli zupa nadal jest zbyt słona, można powtórzyć zabieg, dodając świeżego ziemniaka.

Trzeba jednak pamiętać, że ten sposób nie zawsze całkowicie usunie nadmiar soli. Wiele zależy od tego, jak mocno przesolona jest potrawa i ile zupy znajduje się w garnku.

Dlaczego ten sposób może pomóc?

Ziemniak zawiera dużo skrobi i podczas gotowania pochłania część płynu. Dzięki temu może również przejąć część soli znajdującej się w zupie. To prosty sposób, który nie wymaga dodawania wielu nowych składników ani zmieniania charakteru potrawy.

Jeśli jednak zupa jest bardzo słona, skuteczniejsze może być jej rozcieńczenie niesolonym bulionem lub wodą. Płyn warto dodawać stopniowo, aby nie sprawić, że zupa stanie się zbyt rzadka i straci smak.

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