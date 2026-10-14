Przemyt tytoniu w powiecie proszowickim. Policjanci przejęli ponad 576 kg krajanki

Kontrola drogowa w powiecie proszowickim

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z proszowickiej komendy zatrzymali do kontroli samochód marki renault. Za kierownicą pojazdu znajdował się 52-letni mieszkaniec powiatu płockiego. Podczas sprawdzania przestrzeni ładunkowej policjanci ujawnili 39 niebieskich worków, które wzbudziły ich podejrzenie. Po otwarciu bagaży okazało się, że są one w całości wypełnione krajanką tytoniową. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi ustalili również, że 52-letni kierowca miał już wcześniej konflikty z prawem.

Prawie 577 kilogramów nielegalnego tytoniu

Dalsze działania w tej sprawie podjęli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy zajęli się dokładnym zważeniem zabezpieczonego towaru. Policjanci wyliczyli, że w workach znajdowało się łącznie 576,9 kg krajanki tytoniowej, która nie posiadała wymaganych polskich znaków akcyzowych. Mundurowi oszacowali, że wprowadzenie takiej ilości tytoniu do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty przekraczające 960 000 zł. Zarówno pojazd użyty do transportu, jak i nielegalny towar zostały przez policjantów zabezpieczone.

Zarzuty dla mieszkańca powiatu płockiego

Zatrzymany 52-latek został przewieziony do jednostki policji, gdzie usłyszał już zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Odpowie on za złamanie przepisów dotyczących obrotu towarem bez akcyzy, o czym mówią paragrafy artykułu 65 kks. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie zapadnie decyzja o karze dla mężczyzny. Zgodnie z przepisami za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności lub wysoka grzywna.

Źródło: Policja.pl