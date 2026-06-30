Pożar w Tarnobrzegu. Służby i sąsiad pomogli 51-letniemu mężczyźnie

Interwencja patrolu przy ulicy Zwierzynieckiej

26 czerwca 2026 roku po godzinie 21:00 policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz 40-letnia przedstawicielka Wojsk Obrony Terytorialnej patrolowały rejon ulicy Zwierzynieckiej. Podczas pełnienia służby mundurowe zauważyły ogień oraz gęsty dym wydobywający się z jednego z lokali mieszkalnych. Z wnętrza dobiegały również krzyki, co skłoniło funkcjonariuszki do natychmiastowego podjęcia działań pomocowych. Sytuacja wymagała szybkiego rozpoznania zagrożenia, dlatego patrol bezzwłocznie udał się w stronę zadymionego budynku.

Sąsiad i funkcjonariuszki pomogli lokatorowi

Na półpiętrze policjantka zastała mieszkańca sąsiedniego bloku, który jako pierwszy zareagował na niebezpieczeństwo i pomógł 51-letniemu właścicielowi opuścić zadymione mieszkanie. Właściciel lokalu był zdezorientowany i mimo panującego zagrożenia usiłował wrócić do środka, aby zabrać pozostawione tam rzeczy. Dzięki zdecydowanej postawie policjantki oraz żołnierki WOT mężczyzna został skutecznie powstrzymany i bezpiecznie wyprowadzony na zewnątrz budynku. 51-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.

Pomoc medyczna dla policjantki i działania TOR

W wyniku działań prowadzonych w silnym zadymieniu pomocy medycznej wymagała również interweniująca policjantka. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej od listopada 2025 roku prowadzą całodobowe działania pod kryptonimem TOR. Ich głównym celem jest ochrona infrastruktury kolejowej oraz wzmacnianie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. Piątkowa interwencja przy ulicy Zwierzynieckiej stała się przykładem skutecznej współpracy służb oraz właściwej reakcji mieszkańca, który nie pozostał obojętny na los innej osoby.

Źródło: Policja.pl