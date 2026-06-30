Pomoc medyczna w Zgierzu. Policjanci interweniowali u mężczyzny z objawami udaru

Interwencja na stacji paliw w Zgierzu

Do zdarzenia doszło 29 czerwca 2026 roku na terenie jednej ze stacji paliw w Zgierzu. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wykonywali rutynową czynność tankowania radiowozu, gdy ich uwagę zwrócił mężczyzna, którego zachowanie wskazywało na konieczność udzielenia pomocy. Słaniający się na nogach 37-latek znajdował się w stanie, który wymagał natychmiastowej reakcji mundurowych. Policjanci bez wahania przystąpili do działania, aby wesprzeć osłabioną osobę.

Objawy udaru cieplnego i udzielona pomoc

Mężczyzna zgłaszał funkcjonariuszom złe samopoczucie, osłabienie oraz charakterystyczne mrowienie kończyn i okolic ust. Policjanci przeprowadzili wywiad medyczny według schematu SAMPLE i podczas oceny stanu poszkodowanego stwierdzili u niego przyśpieszoną akcję serca oraz obfite pocenie się. Na miejsce niezwłocznie wezwano fachową pomoc medyczną. Do czasu przyjazdu karetki mundurowi podawali 37-latkowi wodę, stosowali zimne okłady oraz monitorowali jego stan świadomości i funkcje życiowe.

Transport poszkodowanego do szpitala

Po przybyciu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego mężczyzna został przejęty przez specjalistów. Zdecydowano, że 37-latek zostanie zabrany do szpitala w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Szybkie rozpoznanie objawów przez funkcjonariuszy sprawiło, że pomoc przyszła na czas. Służby przypominają, że wysokie temperatury są niebezpieczne i apelują o zachowanie ostrożności w trakcie trwania upałów.

Źródło: Policja.pl