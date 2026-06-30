Postrzelenie w Świebodzinie. 45-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Interwencja służb po zgłoszeniu o strzałach

Sytuacja miała miejsce 24 czerwca 2026 roku, kiedy mieszkańcy zaalarmowali policję o dwóch hukach przypominających wystrzały z broni palnej. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne patrole, które potwierdziły te przypuszczenia. Funkcjonariusze odnaleźli przyczepę z widocznymi przestrzelinami, co stanowiło dowód na użycie broni w tym miejscu. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu mundurowi odnaleźli na jednej z ulic zakrwawionego mężczyznę z raną postrzałową. Poszkodowany został niezwłocznie przejęty przez załogę pogotowia ratunkowego i przetransportowany do szpitala.

Szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy

W związku z powagą zdarzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. W akcję zaangażowali się policjanci z wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz funkcjonariusze z pozostałych pionów. Mundurowi rozpoczęli intensywne sprawdzanie terenu, aby jak najszybciej odnaleźć osobę odpowiedzialną za postrzelenie. Skoordynowane działania operacyjne pozwoliły śledczym na wytypowanie 45-letniego mężczyzny, który mógł stać za tym czynem.

Zatrzymanie 45-latka i zabezpieczenie broni

Podejrzany mężczyzna został zatrzymany przez policjantów kilka godzin po zdarzeniu. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze odnaleźli ukrytą broń czarnoprochową, którą napastnik starał się schować przed służbami. Policjanci zabezpieczyli narzędzie przestępstwa oraz pozostały materiał dowodowy, który został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie. Na podstawie zebranych informacji prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego

Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i zdecydował, że 45-latek spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co według polskiego prawa grozi surowa kara. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejrzanemu grozi wyrok nie niższy niż 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl