Pożar w bloku w Raciborzu. Ewakuacja mieszkańców z ulicy Katowickiej

Interwencja policji przy ulicy Katowickiej

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie o pożarze 14 czerwca 2026 roku tuż przed godziną 10:30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy pojawili się pod wskazanym adresem jako pierwsze służby ratunkowe. Mundurowi po wejściu do bloku udali się na siódme piętro, gdzie zastali gęsty dym wydobywający się z jednego z mieszkań. Policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu ewakuacji osób przebywających w tej części budynku.

Ewakuacja lokatorów bloku w Raciborzu

W mieszkaniu, w którym wybuchł ogień, przebywała jedna osoba dorosła oraz dziecko. Oboje zdołali samodzielnie opuścić lokal jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Po pewnym czasie na miejsce dotarli strażacy, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. Policjanci w tym czasie kontynuowali zabezpieczanie terenu oraz pomagali w wyprowadzaniu mieszkańców. Łącznie swoje domy musiały opuścić osoby zameldowane w 33 mieszkaniach.

Ustalenia w sprawie przyczyn pożaru

Ze wstępnych informacji wynika, że pożar miał swój początek na balkonie mieszkania znajdującego się na siódmym piętrze. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć jedna osoba trafiła do szpitala z objawami podtrucia dymem. Obecnie policjanci z Raciborza prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny oraz okoliczności pojawienia się ognia. Dalsze działania funkcjonariuszy pozwolą na precyzyjne ustalenie przebiegu niedzielnego incydentu.

Źródło: Policja.pl