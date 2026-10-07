Posadź tę cebulkę jesienią, a zimą może ozdobić parapet spektakularnymi kwiatami

Zimą dom nie musi być pozbawiony kolorów, a niektóre rośliny cebulowe potrafią zakwitnąć właśnie wtedy, gdy ogród pogrąża się w uśpieniu.

Zwartnica, często nazywana amarylisem, zachwyca dużymi kwiatami, które mogą stać się efektowną ozdobą parapetu.

Aby zwiększyć szansę na obfite kwitnienie, warto zwrócić uwagę na stan cebuli, odpowiednią doniczkę i właściwe podlewanie.

Po przekwitnięciu rośliny nie trzeba wyrzucać. Przy odpowiedniej pielęgnacji cebula może zakwitnąć ponownie w kolejnym sezonie.

Zwartnice można kupić jesienią w centrach ogrodniczych i sklepach z roślinami. Wybierając cebulę, warto sprawdzić, czy jest jędrna, zdrowa i pozbawiona oznak pleśni. Najlepiej posadzić ją w doniczce z otworami odpływowymi, w przepuszczalnym podłożu. Nie należy całkowicie przykrywać jej ziemią — górna część cebuli powinna pozostać nad powierzchnią. Doniczka musi być stabilna, ponieważ rozwijające się kwiaty mogą być ciężkie i przechylać roślinę.

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Jak przygotować cebulę do sadzenia?

Po posadzeniu podłoże należy lekko podlać, a doniczkę ustawić w jasnym, ciepłym miejscu. Z wodą lepiej jednak nie przesadzać. Zbyt mokra ziemia może doprowadzić do gnicia cebuli, szczególnie zanim roślina zacznie intensywnie rosnąć. Gdy pojawi się pęd, można stopniowo zwiększać podlewanie, pilnując, by nadmiar wody swobodnie odpływał z doniczki.

Mamy vibe | Radio ESKA

Kwiaty jesienią i w środku zimy

Zwartnica występuje w wielu odmianach i kolorach. Można znaleźć rośliny o kwiatach czerwonych, białych, różowych, łososiowych, a także dwubarwnych. Niektóre odmiany mają klasyczne, szerokie płatki, inne wyróżniają się delikatniejszą formą. W zależności od odmiany, warunków i etapu rozwoju cebuli kwitnienie może nastąpić po kilku tygodniach, ale dokładnego terminu nie da się zagwarantować. Dlatego jeśli zależy nam na kwiatach na konkretną okazję, warto kupić cebulę odpowiednio wcześnie i sprawdzić zalecenia producenta.

Po przekwitnięciu nie trzeba od razu wyrzucać rośliny. Można usunąć zwiędłe kwiaty, pozostawić liście i dalej pielęgnować cebulę, aby zgromadziła zapasy na kolejny sezon. W tym okresie potrzebuje światła, umiarkowanego podlewania i regularnego dokarmiania zgodnie z zaleceniami dla roślin cebulowych. Odpowiednio pielęgnowana zwartnica może kwitnąć ponownie, dlatego jednorazowa zimowa dekoracja ma szansę stać się stałym elementem domowej kolekcji roślin.