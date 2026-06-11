Porwanie we Wrocławiu. Międzynarodowy gang więził w piwnicy dwóch Ukraińców

Porwanie we Wrocławiu. Sceny jak z filmu na Bardzkiej i Świeradowskiej

To, co wydarzyło się pod koniec maja 2026 roku we Wrocławiu, przypomina scenariusz filmu akcji. Dwaj 20-letni obywatele Ukrainy zostali podstępem zwabieni w dwa różne miejsca, na podwórko przy ulicy Bardzkiej oraz parking przy ulicy Świeradowskiej. Tam sprawcy siłą wepchnęli ich do samochodów i wywieźli w nieznanym kierunku. Jak się później okazało, ofiary trafiły do piwnicy jednego z lokali gastronomicznych na wrocławskim Starym Mieście, gdzie rozegrał się ich dramat.

Więzieni w piwnicy. Brutalne wymuszenie i pobicie na Starym Mieście

W piwnicy na Starym Mieście napastnicy rozpoczęli brutalne działania wobec swoich ofiar. Działając wspólnie, bili i grozili dwóm 20-latkom, aby zmusić ich do oddania majątku. Celem grupy było niekorzystne rozporządzenie mieniem, co oznaczało wymuszenie na ofiarach haseł do ich aplikacji bankowych. Sprawcy kazali im również zaciągać szybkie pożyczki u znajomych, aby zgromadzić jak największą sumę gotówki do przekazania porywaczom.

Międzynarodowy gang w rękach policji. Kim są zatrzymani?

Sprawą zajęli się wrocławscy policjanci z komisariatu na Rakowcu, wspierani przez kryminalnych z komendy miejskiej i wojewódzkiej. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym szybko wytypowali, a następnie dynamicznie zatrzymali czterech podejrzanych mężczyzn. Okazali się nimi obywatele Kazachstanu, Ukrainy oraz Tunezji w wieku od 25 do 30 lat. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy był na tyle mocny, że prokurator postawił im zarzuty między innymi pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem i rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Nawet 25 lat więzienia za porwanie i rozbój we Wrocławiu

Waga postawionych zarzutów jest niezwykle wysoka, co odzwierciedla potencjalna kara. Podejrzanym za brutalne porwanie, pobicie i wymuszenie rozbójnicze grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej czwórki najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza dalszych czynności w tym śledztwie.

Źródło: Policja.pl