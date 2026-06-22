Oszustwa metodą na policjanta w Gdańsku. Zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o wyłudzenia

Seniorka z Gdańska przekazała 20 000 zł fałszywemu funkcjonariuszowi

Do pierwszego zdarzenia doszło 8 czerwca 2026 roku, kiedy to po godzinie 15:00 na telefon stacjonarny mieszkanki Gdańska zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika poczty. Rozmówczyni twierdziła, że seniorkę odwiedzi listonosz z przesyłką poleconą, jednak czujna kobieta odmówiła i po rozłączeniu się zweryfikowała tę informację na poczcie, gdzie potwierdzono próbę oszustwa. Kilka godzin później do seniorki zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako policjant Centralnego Biura Śledczego, któremu udało się uśpić czujność gdańszczanki. Pod wpływem presji czasu i poleceń oszusta kobieta wypłaciła z banku 20 000 zł, wierząc, że jej oszczędności są zagrożone. Ostatecznie przekazała gotówkę nieznajomemu mężczyźnie podczas spotkania w okolicy jednego z gdańskich parków.

Zatrzymanie 22-latka podejrzanego o udział w oszustwie

Działania operacyjne prowadzone przez gdańskich policjantów pozwoliły na ustalenie tożsamości osoby, która odebrała pieniądze od seniorki. 16 czerwca 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali na terenie Koszalina 22-letniego mieszkańca tego miasta. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w oszustwie, a zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na wystąpienie z wnioskiem o izolację podejrzanego. 18 czerwca 2026 roku sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-latka na okres trzech miesięcy.

Kolejny mieszkaniec Gdańska stracił 12 000 zł

17 czerwca 2026 roku policjanci z Komisariatu na Śródmieściu przyjęli zgłoszenie od mężczyzny, który został oszukany na kwotę 12 000 zł. Do mieszkańca Gdańska zadzwoniła rzekoma funkcjonariuszka CBŚ z informacją o zagrożeniu jego środków finansowych, co skłoniło go do wypłaty pieniędzy z banku i przekazania ich sprawcom. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Obaj podejrzani są mieszkańcami Rudy Śląskiej i podobnie jak w poprzednim przypadku usłyszeli już zarzuty. 19 czerwca 2026 roku sąd na podstawie wniosku Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz podjął decyzję o ich aresztowaniu na trzy miesiące.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa

W związku z ostatnimi zdarzeniami funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczone zaufanie do osób podających się przez telefon za przedstawicieli policji lub banków. Prawdziwi mundurowi nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy, biżuterii ani informacji o posiadanych oszczędnościach w celu ich rzekomego zabezpieczenia. W sytuacjach wzbudzających wątpliwości należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl