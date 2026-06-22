Pomoc dla 15-latki w Zgierzu. Policjanci odnaleźli nastolatkę w kryzysie emocjonalnym

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-22 14:00

18 czerwca 2026 roku dyżurni ze Zgierza otrzymali zgłoszenie dotyczące 15-latki potrzebującej pomocy w związku z kryzysem emocjonalnym. Służby zostały powiadomione przez 14-letniego kolegę nastolatki, który nie znał jej nazwiska ani adresu zamieszkania. Szybkie działania policjantów pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu dziewczyny i udzielenie jej wsparcia.

Tył granatowej koszulki polo z napisem POLICJA w kolorze jasnoszarym, widoczny w zbliżeniu na plecach funkcjonariusza. Ilustracja odnosi się do interwencji dyżurnych w Zgierzu, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Szymon Mańkowski

Interwencja policji w Zgierzu

18 czerwca 2026 roku do funkcjonariuszy wpłynęła informacja o młodej osobie potrzebującej pilnego wsparcia. Policjanci potraktowali zgłoszenie priorytetowo, choć na początku brakowało kluczowych danych o tożsamości dziewczyny. 14-letni zgłaszający nie wiedział, jak dokładnie nazywa się jego koleżanka ani gdzie mieszka. Mł. asp. Jakub Gajewski starał się uzyskać od niego jak najwięcej szczegółów, podczas gdy podkom. Przemysław Tomczak weryfikował dostępne informacje w policyjnych systemach.

Policjant nawiązał kontakt z nastolatką

Podkomisarz Przemysław Tomczak podjął próbę telefonicznego połączenia się z dziewczyną na numer podany przez zgłaszającego, jednak 15-latka początkowo nie odbierała. Sytuacja zmieniła się, gdy dyżurny wysłał do niej wiadomość SMS z prośbą o pilny kontakt. Po otrzymaniu wiadomości nastolatka oddzwoniła do funkcjonariusza, który w trakcie rozmowy ustalił niezbędne dane. Policjant nie przerywał połączenia, jednocześnie przekazując adres zamieszkania 15-latki drugiemu dyżurnemu.

15-latka trafiła pod opiekę specjalistów

Na miejsce wskazane przez dyżurnego natychmiast skierowano policyjny patrol. W rozmowie z mundurowymi dziewczyna potwierdziła, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Obecni na miejscu ratownicy medyczni po zapoznaniu się z sytuacją zdecydowali o konieczności hospitalizacji nastolatki. Dzięki współpracy zespołu dyżurnych i ich natychmiastowemu działaniu dziewczyna trafiła pod opiekę specjalistów. Policja przypomina, że sygnały o zagrożeniu życia lub zdrowia nigdy nie powinny być lekceważone.

Źródło: Policja.pl