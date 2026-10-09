Pomoc 61-latkowi w Radomiu. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym trafił do szpitala

Długa rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszami z Radomia

Do zdarzenia doszło 9 października 2026 roku, kiedy do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zadzwonił mężczyzna. Podczas rozmowy z policjantem, która trwała ponad 1,5 godziny, okazało się, że dzwoniący znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Gdy 61-latek zatelefonował po raz drugi, kontakt z nim kontynuowała pracownica policji. W tym samym czasie trwały czynności mające na celu ustalenie tożsamości dzwoniącego oraz adresu, pod który należało skierować pomoc.

Interwencja patrolu w mieszkaniu 61-latka

Pracownica policji podtrzymywała rozmowę z mężczyzną aż do momentu, gdy pod jego drzwiami pojawili się funkcjonariusze. Kiedy 61-latek usłyszał pukanie, kobieta przekonała go, aby otworzył drzwi i wpuścił policjantów, którzy chcą mu pomóc. Do mieszkania weszli mundurowi z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy zaopiekowali się mężczyzną. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która następnie przewiozła 61-latka do szpitala.

Gdzie szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych?

Policjanci przypominają, że w chwilach przytłoczenia problemami warto prosić o pomoc specjalistów i nie należy się tego wstydzić. Na terenie całego kraju osoby potrzebujące wsparcia mogą dzwonić pod numer alarmowy 112. Dostępny jest także Kryzysowy Telefon Zaufania pod numerem 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod numerem 116 111. W każdym powiecie funkcjonują również lokalne instytucje, które oferują pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Źródło: Policja.pl