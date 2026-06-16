Pomidory będą rosły jak szalone. Kluczowy jest jeden zabieg. Wykonaj go jeszcze w czerwcu!

W kluczowym okresie wzrostu roślin, pomimo standardowej pielęgnacji, wielu ogrodników nieświadomie pomija pewien prosty, lecz fundamentalny zabieg, który ma znaczący wpływ na ich rozwój.

Istniejące na roślinach zbędne odrosty skutecznie konkurują o cenne zasoby, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania składników odżywczych i nadmiernego rozrostu zielonej masy kosztem plonowania.

Zaniechanie tego zabiegu skutkuje zagęszczeniem rośliny, pogorszeniem przewiewności i doświetlenia, co zwiększa podatność na choroby i znacząco obniża zarówno ilość, jak i jakość finalnych zbiorów.

Regularne i właściwe usuwanie tych odrostów jest prostą, bezkosztową praktyką, która optymalizuje dystrybucję energii w roślinie, wspierając zdrowy wzrost, obfite kwitnienie oraz przyspieszone i jakościowe owocowanie.

Jeśli wykonasz jeden prosty zabieg teraz, w pełni sezonu zbiorów naprawdę odczujesz różnicę i to zarówno w ilości, jak i jakości pomidorów. To jeden z tych ogrodniczych trików, który nic nie kosztuje, a potrafi zmienić wszystko. Czerwiec jest idealnym momentem, by wprowadzić go w życie.

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Koniecznie zrób to z pomidorami w czerwcu

Sekret tkwi w systematycznym usuwaniu wilków, czyli bocznych pędów wyrastających w kątach liści, pomiędzy główną łodygą a liściem. Na pierwszy rzut oka wyglądają niewinnie, ale w rzeczywistości są prawdziwymi złodziejami energii. Pobierają wodę i składniki odżywcze, które zamiast do owoców trafiają w nadmiar zielonej masy.

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Pomidory - usuwanie wilków

Jeśli wilki nie są usuwane, pomidor zaczyna się nadmiernie rozkrzewiać. Krzak staje się gęsty, słabo przewiewny i gorzej doświetlony, co sprzyja chorobom grzybowym i opóźnia owocowanie. Zamiast dużych, soczystych pomidorów pojawia się wiele drobnych owoców albo same liście. Najlepiej usuwać wilki ręcznie, gdy są jeszcze małe i mają kilka centymetrów długości i łatwo dają się wyłamać.

Zabieg wykonuj w suchy, najlepiej słoneczny dzień. Dzięki temu ranka szybciej się zasuszy, a ryzyko infekcji będzie minimalne. W czerwcu warto kontrolować rośliny nawet co 2–3 dni, bo boczne pędy potrafią pojawić się dosłownie z dnia na dzień. Efekty są widoczne bardzo szybko. Pomidor zaczyna kierować całą energię w rozwój owoców, szybciej kwitnie i obficie zawiązuje grona. Krzak jest zdrowszy, lepiej nasłoneczniony i łatwiejszy w pielęgnacji.