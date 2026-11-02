Polskie „House of Cards” w wersji audio. Sebastian Fabijański, Piotr Polak i Olga Bołądź w nowej superprodukcji Audioteki „Skała”

Audioteka prezentuje nową oryginalną superprodukcję „Skała” - political fiction, które zabiera słuchaczy za kulisy świata wielkiej polityki, mediów i walki o wpływy. To opowieść o mechanizmach sprawowania władzy, zakulisowych układach, wykorzystywaniu informacji i manipulowaniu opinią publiczną. Obok Piotra Polaka, Sebastiana Fabijańskiego i Olgi Bołądź w superprodukcji występują również Cezary Żak, Julia Chatys, Piotr Trojan, Ignacy Liss, Jacek Poniedziałek, Andrzej Grabowski oraz Katarzyna Figura.

Za scenariusz odpowiada Przemysław Nowakowski, ceniony scenarzysta filmowy i telewizyjny, mający w swoim dorobku wiele znakomitych produkcji, w tym nominowany do Oscara „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Tym razem twórca przenosi słuchaczy do fikcyjnej, ale niepokojąco znajomej rzeczywistości politycznej, w której dostęp do informacji oznacza władzę, a za pozornymi przysługami kryją się skomplikowane interesy.

- W „Skale” interesowało nas przede wszystkim to, co dzieje się na styku polityki, mediów i wielkich ambicji. Jak rodzą się wpływy, kto naprawdę podejmuje decyzje i w którym momencie dziennikarz, który miał patrzeć władzy na ręce, sam staje się częścią politycznej rozgrywki. To historia o świecie, w którym informacja staje się najcenniejszą walutą, a granica między prawdą a manipulacją coraz bardziej się zaciera. Właśnie takie historie chcemy opowiadać w Audiotece, angażujące, niejednoznaczne i pozostające ze słuchaczem na długo po zakończeniu ostatniego odcinka - mówi Tomasz Kin, Head of Original Story w Audiotece.

Jeden wywiad, który zmienia wszystko

Głównym bohaterem „Skały” jest Tymon Skalski (Piotr Polak), charyzmatyczny dziennikarz i prowadzący internetowy kanał „Na Skale”. Jego znakiem rozpoznawczym są długie, wnikliwe rozmowy, podczas których nawet najbardziej kontrowersyjni rozmówcy potrafią pokazać ludzką twarz. Jeden z takich wywiadów odmienia losy kampanii prezydenckiej i pomaga kandydatowi wygrać wybory.

Sebastian Fabijański jako prezydent. Kto naprawdę sprawuje władzę?

W postać nowo wybranego prezydenta wciela się Sebastian Fabijański. Jego bohater to polityk, którego zwycięstwo wyborcze jest nierozerwalnie związane z działalnością Skały. Z czasem relacja między dziennikarzem a głową państwa staje się coraz bardziej niejednoznaczna.

– Fascynuje mnie rozdźwięk między tym, co widzimy publicznie, a tym, co może rozgrywać się za zamkniętymi drzwiami. W „Skale” polityka jest przede wszystkim grą psychologiczną, w której słowa bywają ważniejsze niż decyzje, a największą władzę niekoniecznie ma ten, kto oficjalnie ją sprawuje. Mój bohater porusza się w świecie, gdzie zaufanie jest walutą, lojalność ma swoją cenę, a każda rozmowa może zmienić układ sił. To właśnie ta niejednoznaczność była dla mnie najbardziej pociągająca – mówi Sebastian Fabijański.

Piotr Polak: „Skała wierzy, że kontroluje sytuację. Problem w tym, że inni wiedzą o nim znacznie więcej”

W rolę Tymona Skalskiego wciela się Piotr Polak. Jego bohater jest inteligentnym, ambitnym dziennikarzem, który wierzy w siłę rozmowy i własną niezależność. Sukces zawodowy sprawia jednak, że coraz trudniej dostrzega, kiedy z obserwatora politycznych wydarzeń zmienia się w ich uczestnika.

– Skała jest przekonany, że dzięki swojej inteligencji i umiejętności rozmawiania z ludźmi zawsze będzie o krok przed innymi. Potrafi zdobywać zaufanie, wyciągać informacje, budować relacje. Tyle że w pewnym momencie sam zaczyna być rozgrywany. To bardzo ciekawa postać, bo nie jest ani jednoznacznie dobra, ani zła. Ma swoje ambicje, słabości, popełnia błędy, a jednocześnie naprawdę wierzy w to, co robi. – mówi Piotr Polak.

Premiera i dostępność

„Skała” debiutuje 2 listopada 2026 roku w Audiotece. Ośmioodcinkowy audioserial oryginalny będzie dostępny w aplikacji Audioteka oraz na audioteka.pl.

Audioteka - powstała w 2008 roku, zostając prekursorem branży audiobooków w Polsce. Jej słuchacze dzięki m.in. superprodukcjom czy audioserialom mogą oddać się jakościowej, cyfrowej rozrywce. Obecnie, za pośrednictwem swoich produktów, daje dostęp do katalogu audio po polsku z biblioteką zawierającą blisko 40 000 pozycji, w tym superprodukcje z cenionymi reżyserami i znanymi polskimi gwiazdami oraz świetną oprawą muzyczną. Audioteka to także jakość oferowanych produktów cyfrowych, którą zapewniają doświadczeni eksperci. Oferuje wyselekcjonowane treści po niemiecku, czesku, litewsku i słowacku. Audioteka to nie tylko tradycyjne audiobooki, jej produkcje obejmują nowe formaty, takie jak: audioseriale, treści edukacyjne, audiodokumenty, programy informacyjne, medytacje prowadzone, treningi uważności czy audycje podróżnicze. Tworzy ją zespół specjalistów, znających nie tylko swoich słuchaczy, ale też potrzeby rynku.

Źródło: Audioteka