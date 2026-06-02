Złote Gardy dla bohaterów i innowatorów. Wyjątkowe nagrody na Warszawskich Targach Obronnych

Złote Gardy dla wojskowych, cywilów, firm i instytucji

Warszawskie Targi Obronne to debiutująca w stolicy impreza, zaplanowana na 19-20 czerwca. Połączy ona zamknięte spotkania ekspertów z otwartym dostępem dla mieszkańców. Istotnym momentem wydarzenia będzie wręczenie Złotych Gard, czyli prestiżowych nagród Portalu Obronnego, dedykowanych osobom i przedsiębiorstwom wzmacniającym polskie bezpieczeństwo. Będzie można sprawdzić, kto zdobędzie wyróżnienia za heroizm, a także dowiedzieć się, jak bezpłatnie wejść na teren Expo XXI.

Obecna sytuacja międzynarodowa wymusza nieustanne dostosowywanie się do nowych wyzwań. Konflikty zbrojne, ataki hakerskie, terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe sprawiają, że bezpieczeństwo stało się absolutnym priorytetem. W tym kontekście kluczowe okazuje się zaangażowanie ludzi, innowacyjność oraz ciągły rozwój struktur obronnych, które gwarantują pokój i stabilność.

– Oczywiście nie mogę zdradzić, kto otrzyma statuetki. Zapewniam jednak, że będą to, bez wyjątku, wybitne postaci i instytucje – mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu” i dyrektor generalny Warszawskich Targów Obronnych. – Nasze nagrody odpowiadają na potrzebę publicznego uhonorowania tych, którzy swoją pracą, wizją i odwagą w znaczący sposób przyczyniają się do wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Czasem ich działania pozostają niewidoczne dla opinii publicznej, a jednak mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa i ochrony jego obywateli – podkreśla Grzegorz Zasępa.

Portal Obronny zdecydował się wyróżnić szerokie grono odbiorców. Wśród uhonorowanych znajdą się wojskowi, cywile, a także firmy i instytucje mające realny wpływ na rozwój polskiej obronności. Docenieni zostaną ci, którzy na co dzień wykazują się gotowością bojową, patriotyzmem oraz odwagą, dbając o to, by otaczająca nas rzeczywistość była bezpieczniejsza.

Nagrody Złote Gardy dla liderów branży obronnej

Statuetki trafią również do podmiotów działających w sektorze militarnym. To właśnie dzięki nim Polska jest postrzegana jako lider innowacji, skutecznie promujący rodzimą obronność na arenie międzynarodowej.

Złote Gardy to także ukłon w stronę żołnierzy i cywilów odznaczających się ponadprzeciętnym męstwem. Wyróżnienie to uhonoruje osoby kierujące się honorem, gotowe do najwyższych poświęceń, w tym do ratowania cudzego życia w sytuacjach skrajnego zagrożenia.

Inspirujące historie za każdą Złotą Gardą

Każda wręczona statuetka to inna opowieść o konkretnym człowieku, instytucji lub firmie, które z pełnym oddaniem realizują swoją misję.

- Nazwa nagrody nawiązuje do cyklu wywiadów wideo „Garda” realizowanego przez Portal Obronny – mówi Maria Olecha-Lisiecka, szefowa Portalu Obronnego. - W redakcyjnym studiu gościmy najważniejsze osobistości ze świata wojska, polityki obronnej Polski i nie tylko. Rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, zbrojeniach, modernizacji Wojska Polskiego i innych armii. W ramach cyklu „Garda” nasi dziennikarze komentują również najważniejsze wydarzenia w branży – zaznacza.

Podczas czerwcowej gali, zaplanowanej na 19 czerwca, rozdanych zostanie łącznie 10 Złotych Gard.

Warto podkreślić, że wydarzenie w Expo XXI to doskonała szansa na zapoznanie się z najnowocześniejszym sprzętem wojskowym, bronią i nowinkami technologicznymi. Goście targów będą mogli obejrzeć innowacyjne rozwiązania i porozmawiać z fachowcami reprezentującymi polski sektor obronny.

Impreza odbędzie się 19 i 20 czerwca. Wejściówki na drugi, otwarty dzień są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej targów. Organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla mieszkańców stolicy – darmowy wstęp gwarantuje posiadanie Karty Warszawiaka lub pełnoletniej Karty Młodego Warszawiaka.