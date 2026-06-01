Warszawskie Targi Obronne po raz pierwszy w stolicy. Poznaj wystawców

W Warszawie po raz pierwszy odbędą się Warszawskie Targi Obronne, zaplanowane na 19 i 20 czerwca. Niemal 100 wystawców zaprezentuje tam swoją ofertę. W nowoczesnym Expo XXI będzie można zobaczyć program wydarzenia i listę zaproszonych gości. Przygotowano też informacje o tym, jak zdobyć bezpłatny wstęp lub zakupić bilet na dzień otwarty.

Warszawskie Targi Obronne. Kto wystawi się w Expo XXI?

Wśród instytucji i firm, które zaprezentują się podczas Warszawskich Targów Obronnych, znalazły się między innymi: Grupa WB, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Teldat, Elbo, Guns Concept, Son of Gun, Hubertus Pro, Campus, Muzeum Wojska Polskiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. W przestrzeni Expo XXI w dniach 19-20 czerwca zaprezentują się wystawcy z wielu branż:

strzeleckiej,

noktowizji,

producenci broni,

obsługi strzelnic.

Obecne będą również firmy z sektorów:

obronności,

ratownictwa,

bezpieczeństwa,

ubezpieczeń,

nowoczesnych technologii,

jak również producenci:

schronów,

uzbrojenia i systemów bezzałogowych (dla wojska i służb),

systemów zasilania pojazdów wojskowych,

profesjonalnej łączności radiowej.

Nowoczesne wyposażenie wojska i obronność na Warszawskich Targach Obronnych

Warszawskie Targi Obronne to unikalne wydarzenie konferencyjno-targowe, którego głównym celem jest budowa odporności państwa, obywateli oraz małych ojczyzn. Na miejscu zaprezentowana zostanie broń, wyposażenie oraz nowoczesne technologie, które przedstawi niemal 100 wystawców. Ponadto, specjalna przestrzeń umożliwi debatę z udziałem ekspertów. Pełna lista wystawców jest dostępna na stronie wydarzenia.

Warszawskie Targi Obronne – wejściówki i darmowa rejestracja

Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca. Piątek to dzień branżowy, przeznaczony wyłącznie dla firm, partnerów biznesowych (B2B/B2G) oraz instytucji. Będzie to idealne miejsce na spotkania i rozmowy decydentów, ekspertów i zaproszonych gości. Wstęp na ten dzień jest darmowy, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na oficjalnej stronie warszawskietargiobronne.pl, która jest otwarta dla osób z sektora obronnego.

Z kolei sobota, 20 czerwca, będzie dniem otwartym dla wszystkich pasjonatów bezpieczeństwa, militariów i strzelectwa. Odbędą się wówczas warsztaty, pokazy oraz wykłady na temat bezpieczeństwa – od osobistego po ogólnokrajowe. Tego dnia wejście na teren Expo XXI jest płatne. Warto zaznaczyć, że osoby zarejestrowane na dzień branżowy będą mogły bez dodatkowych opłat wziąć udział również w sobotnim programie.

Bilety na Warszawskie Targi Obronne. Zniżki dla mieszkańców stolicy

Bilety na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych można kupić online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Organizatorzy zadbali także o specjalne przywileje dla mieszkańców Warszawy. Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka (oraz ich małoletnie dzieci) wchodzą na targi za darmo. To idealna okazja dla rodzin, które chcą zgłębić temat bezpieczeństwa.