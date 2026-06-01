Warszawskie Targi Obronne i strzelnica laserowa. Innowacyjne szkolenia dla cywilów

Warszawskie Targi Obronne zaplanowane na 19 i 20 czerwca to doskonała okazja do poznania innowacyjnych metod rozwijania kompetencji z zakresu obronności.

Inicjatywa Fundacji Gotowi.org oraz firmy Laser Target pozwala na przetestowanie mobilnej strzelnicy laserowej, która gwarantuje w pełni bezpieczny trening z opcją błyskawicznej analizy trafień.

Nowoczesny system wspiera budowanie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i wzmacnia szeroko pojętą obronę cywilną.

Trening na strzelnicy laserowej. Bezpieczeństwo i realizm na Warszawskich Targach Obronnych

Obiekty tego typu pozwalają na wysoce realistyczne, a jednocześnie pozbawione ryzyka doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią. Uczestnicy zajęć korzystają ze specjalnych replik wyposażonych w moduły laserowe, zamiast standardowej amunicji. Zastosowane oprogramowanie skrupulatnie rejestruje każde pociągnięcie za spust, co daje szansę na bieżącą korektę błędów strzelca i precyzyjną analizę jego postępów. Ośrodki szkoleniowe oferują przeważnie możliwość wyboru różnorodnych scenariuszy taktycznych lub rekreacyjnych, dzięki czemu poziom trudności płynnie odpowiada faktycznemu doświadczeniu użytkownika.

Brak wykorzystania ostrej amunicji sprawia, że takie rozwiązanie nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Stanowi to doskonałą propozycję dla całych rodzin z dziećmi oraz zupełnych amatorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z militariami. Warto podkreślić, że odwzorowanie mechaniki działania broni pozostaje wyjątkowo wierne, dając strzelcowi naturalne poczucie kontroli nad sprzętem strzeleckim. Całemu procesowi treningowemu towarzyszy stały podgląd osiąganych rezultatów na ekranach monitorujących.

Mobilna strzelnica firmy Laser Target. Dzień otwarty na Warszawskich Targach Obronnych

Pasjonaci militariów oraz osoby szukające nowych doświadczeń będą mieli niepowtarzalną szansę na sprawdzenie swoich sił w czwartek 20 czerwca. Tego dnia w ramach otwartego dnia Warszawskich Targów Obronnych w centrum wystawienniczym Expo XXI pojawi się specjalna strefa przygotowana przez specjalistów z firmy Laser Target i Fundacji Gotowi.org. Odwiedzający będą mogli podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje strzeleckie, a absolutni nowicjusze oddadzą swój pierwszy w życiu wirtualny strzał z wykorzystaniem mobilnej infrastruktury laserowej.

Przyjdź do nas i sprawdź w praktyce, jak rewolucjonizujemy obronę cywilną, powszechne przygotowanie na zagrożenia oraz szkolenie strzeleckie. Nasza mobilna strzelnica laserowa tworzy kompletny system szkoleniowy, który umożliwia przeprowadzenie realistycznych ćwiczeń strzeleckich z użyciem fizycznych tarcz elektronicznych i replik broni - zachęcają w Laser Target i Fundacji Gotowi.Org.

Budowanie odporności społecznej. Strzelnica laserowa wspiera obronę cywilną

Organizatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że innowacyjna platforma szkoleniowa doskonale sprawdza się podczas nauki absolutnych podstaw. Użytkownik szybko przyswaja wiedzę dotyczącą odpowiedniej postawy strzeleckiej oraz prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych. Elektroniczne tarcze błyskawicznie weryfikują precyzję oddanych strzałów i podsumowują wyniki sesji.

W ramach wzmacniania obrony cywilnej nasz system od dłuższego czasu współpracuje z Fundacją Gotowi.org, budując odporność społeczną i przygotowując na sytuacje kryzysowe. To idealne narzędzie do realizacji EDB, szkoleń służb mundurowych oraz dla ludności cywilnej i pasjonatów - zachęcają w Laser Target.

Prezentowana technologia charakteryzuje się ogromną uniwersalnością. Nowoczesny system płynnie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, dlatego swoje umiejętności mogą tu szlifować zarówno zupełni amatorzy, jak i osoby zorientowane na zaawansowane strzelectwo sportowe, dynamiczne lub obronne.

Szkolenia Fundacji Gotowi.Org. Pierwsza pomoc i samoobrona na targach w Warszawie

Działalność edukacyjna zaplanowana na drugi dzień wydarzenia wystawienniczego, przypadający 20 czerwca, obejmie znacznie więcej niż tylko strzelectwo. Eksperci z Fundacji Gotowi.Org przygotowali dla uczestników otwarte warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, podstaw samoobrony oraz ogólnego budowania odporności na sytuacje kryzysowe. Z myślą o publiczności cały harmonogram został podzielony na trzy merytoryczne moduły tematyczne, które koncentrują się na kwestiach przetrwania w trudnych warunkach.

W programie znalazł się między innymi panel „Bądź bezpieczny i gotowy”, łączący zagadnienia teoretyczne z praktycznymi technikami obrony na ulicy. Kolejnym niezwykle ważnym punktem będzie moduł „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu”, w którym instruktorzy uświadamiają, że w przypadku dławienia czy zatrzymania krążenia kluczowe są zazwyczaj pierwsze minuty przed przyjazdem wykwalifikowanych służb medycznych. Edukację uzupełnią zajęcia pod hasłem „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia”, a kompletny plan wszystkich punktów programu organizatorzy udostępnili na oficjalnej stronie wydarzenia.