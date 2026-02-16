Wielkie wydarzenie militarne w Warszawie. To pierwsza taka impreza w stolicy

Warszawskie Targi Obronne: data i miejsce wydarzenia

Już 19 i 20 czerwca 2026 roku hale Expo XXI w Warszawie wypełnią się specjalistami od bezpieczeństwa narodowego. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiadają Grupa ZPR Media oraz Portal Obronny. Wydarzenie zyskało wysoki priorytet państwowy, o czym świadczy patronat honorowy wicepremiera i ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Formuła imprezy wykracza poza standardowe stoiska wystawiennicze. Organizatorzy stawiają na hybrydę ekspozycji sprzętu z merytoryczną konferencją branżową. Głównym założeniem jest integracja środowisk decydujących o odporności państwa: od Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych, przez administrację publiczną, aż po przedstawicieli przemysłu obronnego i organizacje proobronne.

Profil wystawcy: kogo zobaczymy na targach?

Oferta targowa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów profesjonalnych. Wśród wystawców znajdą się producenci i dystrybutorzy działający w sektorach strzelectwa, ochrony fizycznej oraz nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań typu dual-use (cywilno-wojskowych). Zaproszenie dotyczy także firm szkoleniowych oraz dostawców usług dla rynku cywilnego i użytkowników profesjonalnych. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem mogą zgłaszać swoje kandydatury bezpośrednio poprzez oficjalną stronę internetową wydarzenia.

Przestrzeń do prezentacji nowoczesnego sprzętu

Uczestnictwo w WTO to szansa na pokazanie swoich produktów w otoczeniu nastawionym na konkretne, praktyczne zastosowania. Formuła wydarzenia sprzyja bezpośrednim interakcjom, umożliwiając pokazy sprzętu i wymianę doświadczeń "na żywo". Dla firm to doskonała okazja do umocnienia wizerunku marki oraz nawiązania relacji z klientami, którzy aktywnie poszukują innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Organizatorzy przygotowali szereg korzyści dla partnerów biznesowych. Kluczowe atuty obecności na targach to:

podział wydarzenia na dwa dni: pierwszy o charakterze biznesowym (B2B/B2G), drugi otwarty dla klienta indywidualnego (B2C),

możliwość zaprezentowania najnowszych technologii, wyposażenia i innowacji,

bezpośredni dostęp do decydentów odpowiedzialnych za zakupy i wdrażanie rozwiązań w sektorze obronnym,

budowanie sieci kontaktów w dedykowanej strefie networkingowej z udziałem producentów i użytkowników końcowych,

wzmocnienie rozpoznawalności marki dzięki obecności mediów branżowych,

udział w debatach i panelach eksperckich poruszających strategiczne tematy.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w serwisie internetowym warszawskietargiobronne.pl.