O której godzinie rozpoczyna się Eurowizja 2026? Data i godzina drugiego półfinału [GDZIE OGLĄDAĆ]

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji rozgrzewa fanów do czerwoności! Za nami pierwszy, niezwykle udany dla nas półfinał, w którym Alicja Szemplińska z utworem "Pray" zapewniła Polsce miejsce w wielkim finale. Emocje po jej występie jeszcze nie ostygły, a już w czwartek, 14 maja, czeka nas druga tura eliminacji. Na scenie w Wiedniu zobaczymy kolejnych artystów, którzy marzą o zwycięstwie.

Przypomnijmy, że Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbywa się w Austrii dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu JJ. Całe wydarzenie składa się z dwóch półfinałów, które mają miejsce 12 i 14 maja, oraz wielkiego finału zaplanowanego na sobotę, 16 maja. W rywalizacji bierze udział łącznie 35 państw. Do finału awansuje po 10 krajów z każdego półfinału, gdzie dołączą do automatycznie zakwalifikowanych państw tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz gospodarza, czyli Austrii.

Eurowizja 2026 - kto awansował z pierwszego półfinału?

We wtorek, 12 maja, odbył się pierwszy półfinał, który przyniósł nam mnóstwo radości. Polska znalazła się w gronie szczęśliwców, którzy awansowali do finału. Oprócz naszego kraju, w sobotnim koncercie zobaczymy również reprezentantów:

Grecji

Finlandii

Belgii

Szwecji

Mołdawii

Izraela

Serbii

Chorwacji

Litwy

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Warto zaznaczyć, że kolejność finalistów została podana losowo. Szczegółowe wyniki głosowania jury i widzów z półfinałów poznamy dopiero po zakończeniu wielkiego finału w nocy z soboty na niedzielę.

Drugi półfinał Eurowizji 2026 - kto wystąpi i gdzie oglądać? [LISTA]

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku. Transmisja na żywo rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Koncert będzie można oglądać na antenie TVP1, online na platformie vod.tvp.pl oraz na oficjalnym kanale YouTube Eurovision Song Contest. Na scenie zobaczymy 15 państw walczących o ostatnie 10 miejsc w finale. Oto pełna lista uczestników:

Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Azerbejdżan: Jiva - "Just Go" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Armenia: Simón - "Paloma Rumba" Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice" Cypr: Antigoni - "Jalla" Łotwa: Atvara - "Ēnā" Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Albania: Alis - "Nân" Malta: Aidan - "Bella" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Dodatkowo swoje utwory zaprezentują kraje Wielkiej Piątki i gospodarz, których głosy liczą się w tym półfinale: Francja, Austria i Wielka Brytania.

Eurowizja 2026. Głosowanie w drugim półfinale. Czy Polacy mogą głosować?

To jedno z najważniejszych pytań dla polskich fanów konkursu. Czy możemy wspierać swoich faworytów w drugim półfinale? Niestety, odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Zgodnie z regulaminem konkursu, widzowie z danego kraju mogą głosować tylko w tym półfinale, w którym występuje ich reprezentant. Oznacza to, że Polska brała udział w głosowaniu we wtorek, 12 maja, oczywiście nie mogąc oddawać głosów na Alicję Szemplińską.

W czwartkowym koncercie głosy będą mogli oddawać widzowie z krajów uczestniczących w tym półfinale oraz z Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz na stałe w jednym z tych państw, będziesz mógł zagłosować na swojego faworyta za pomocą numerów podanych przez lokalnego nadawcę lub przez oficjalną aplikację Eurowizji.