O której godzinie rozpoczyna się Eurowizja 2026? Data i godzina drugiego półfinału [GDZIE OGLĄDAĆ]

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji rozgrzewa fanów do czerwoności! Za nami pierwszy, niezwykle udany dla nas półfinał, w którym Alicja Szemplińska z utworem "Pray" zapewniła Polsce miejsce w wielkim finale. Emocje po jej występie jeszcze nie ostygły, a już w czwartek, 14 maja, czeka nas druga tura eliminacji. Na scenie w Wiedniu zobaczymy kolejnych artystów, którzy marzą o zwycięstwie.
Przypomnijmy, że Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbywa się w Austrii dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu JJ. Całe wydarzenie składa się z dwóch półfinałów, które mają miejsce 12 i 14 maja, oraz wielkiego finału zaplanowanego na sobotę, 16 maja. W rywalizacji bierze udział łącznie 35 państw. Do finału awansuje po 10 krajów z każdego półfinału, gdzie dołączą do automatycznie zakwalifikowanych państw tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz gospodarza, czyli Austrii.
Eurowizja 2026 - kto awansował z pierwszego półfinału?
We wtorek, 12 maja, odbył się pierwszy półfinał, który przyniósł nam mnóstwo radości. Polska znalazła się w gronie szczęśliwców, którzy awansowali do finału. Oprócz naszego kraju, w sobotnim koncercie zobaczymy również reprezentantów:
- Grecji
- Finlandii
- Belgii
- Szwecji
- Mołdawii
- Izraela
- Serbii
- Chorwacji
- Litwy
Warto zaznaczyć, że kolejność finalistów została podana losowo. Szczegółowe wyniki głosowania jury i widzów z półfinałów poznamy dopiero po zakończeniu wielkiego finału w nocy z soboty na niedzielę.
Drugi półfinał Eurowizji 2026 - kto wystąpi i gdzie oglądać? [LISTA]
Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku. Transmisja na żywo rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Koncert będzie można oglądać na antenie TVP1, online na platformie vod.tvp.pl oraz na oficjalnym kanale YouTube Eurovision Song Contest. Na scenie zobaczymy 15 państw walczących o ostatnie 10 miejsc w finale. Oto pełna lista uczestników:
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Armenia: Simón - "Paloma Rumba"
- Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Łotwa: Atvara - "Ēnā"
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Albania: Alis - "Nân"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
Dodatkowo swoje utwory zaprezentują kraje Wielkiej Piątki i gospodarz, których głosy liczą się w tym półfinale: Francja, Austria i Wielka Brytania.
Eurowizja 2026. Głosowanie w drugim półfinale. Czy Polacy mogą głosować?
To jedno z najważniejszych pytań dla polskich fanów konkursu. Czy możemy wspierać swoich faworytów w drugim półfinale? Niestety, odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Zgodnie z regulaminem konkursu, widzowie z danego kraju mogą głosować tylko w tym półfinale, w którym występuje ich reprezentant. Oznacza to, że Polska brała udział w głosowaniu we wtorek, 12 maja, oczywiście nie mogąc oddawać głosów na Alicję Szemplińską.
W czwartkowym koncercie głosy będą mogli oddawać widzowie z krajów uczestniczących w tym półfinale oraz z Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz na stałe w jednym z tych państw, będziesz mógł zagłosować na swojego faworyta za pomocą numerów podanych przez lokalnego nadawcę lub przez oficjalną aplikację Eurowizji.