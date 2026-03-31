Sinfonia Varsovia instytucją kultury współprowadzoną przez MKiDN

Uroczystość odbyła się 31 marca br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umowa o współprowadzeniu

Zgodnie z zapisami umowy o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Sinfonii Varsovii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie przekazywało Orkiestrze dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości nie mniejszej niż 2 mln zł rocznie, natomiast Miasto Warszawa – ponad 32,2 mln zł rocznie.

Dodatkowo Minister przekaże 180 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii”.

Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. do 31 grudnia 2030 roku.

Sinfonia Varsovia – działalność i plany

Sinfonia Varsovia powstała w kwietniu 1984 roku w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Repertuar orkiestry obejmuje dzieła od XVIII wieku do współczesności. Szczególne miejsce zajmuje w nim twórczość polskich kompozytorów. Obecnie w ramach instytucji działają cztery zespoły kameralne: Sinfonia Varsovia String Quintet, Sinfonia Varsovia Brass, Sinfonia Varsovia Wind Quintet oraz najmłodszy Sinfonia Varsovia Camerata.

Trwają prace nad nową siedzibą warszawskiej orkiestry. W ramach pierwszego etapu zadania pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów i budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” zmodernizowano trzy zabytkowe budynki oraz zagospodarowano otaczającą je przestrzeń. Drugi etap inwestycji obejmie budowę nowej sali koncertowej na prawie 2 tys. miejsc.