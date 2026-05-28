To imię oznacza "szlachetność". W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 3 dziewczynki

Polska lista imion żeńskich liczy ponad 26 000 pozycji, jednak jedno z nich, nadane zaledwie trzem dziewczynkom w ubiegłym roku, jest prawdziwą rzadkością.

To imię o intrygującym francuskim lub germańskim pochodzeniu symbolizuje szlachetność, siłę i niezależność, charakteryzując wrażliwe, ambitne osoby.

Odkryj, jakie to unikatowe imię, które mimo bogatego znaczenia i pozytywnych skojarzeń, pozostaje mało popularne i czeka na ponowne odkrycie w Polsce.

Analizując pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych imion żeńskich w kraju, łatwo wywnioskować, iż w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne. Na pierwszym miejscu znajduje się imię Anna, tuż za nim Katarzyna, a pierwszą trójkę zamyka imię Małgorzata. Oprócz tych form w czołówce zestawienia znalazły się Agnieszka, Barbara, Ewa, Magdalena i Elżbieta. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku imienia Arletta. Jest to bowiem jedno z rzadziej występujących imion w naszym kraju.

Arletta - pochodzenie i znaczenie imienia

Pochodzenie imienia Arletta nie jest jednoznacznie określone.Najczęściej przyjmuje się, że wywodzi się ono z języka francuskiego i stanowi zdrobnienie lub odmianę imienia Arleta bądź Charlotta. Niektóre źródła wskazują również na germańskie korzenie. W tej interpretacji uznaje się, że Arletta jest zdrobnieniem od imienia Karola lub Karolina, które z kolei wywodzą się od starogermańskiego imienia Karl i uważa się, że właśnie w połączeniu z tym imieniem, Arletta oznacza "szlachetność" lub "siłę". Dzięki temu imię bywa interpretowane jako symbol osoby niezależnej, odważnej i pełnej wdzięku. Osoby noszące to imię często postrzegane są jako wrażliwe, ambitne i towarzyskie. Arletty cenią harmonię, mają artystyczną duszę i łatwo nawiązują relacje z innymi ludźmi.

Popularność imienia Arletta w Polsce

W Polsce imię Arletta pozostaje stosunkowo rzadkie, co dodaje mu wyjątkowości. Szczyt zainteresowania tym imieniem przypadał na drugą połowę XX wieku, zwłaszcza na lata 60. i 70., kiedy to zyskiwały na popularności imiona o nieco egzotycznym, francuskim brzmieniu. Według rejestru danych PESEL w Polsce obecnie żyje 1713 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, 387. pozycji, wśród najpopularniejszych imion w kraju. Obecnie wybierane jest sporadycznie. W 2025 roku nadano je zaledwie 3 dziewczynkom. Natomiast najwyższą liczbę nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2020 oraz 2016 roku, wówczas otrzymało je 5 dziewczynek.

