Stanisław Lem, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, zyskał międzynarodowe uznanie dzięki swojej twórczości, która często była przypisywana do kategorii science fiction. Jak zauważył krytyk literacki, profesor Jacek Trznadel, Lem miał ambicję tworzenia literatury mówiącej przede wszystkim o człowieku. Według niego, futurystyczne elementy w dziełach Lema były jedynie maskami teraźniejszości, które ukazywały, że człowiek w każdej epoce staje przed tymi samymi problemami.

Kim był młody Stanisław Lem?

Stanisław Lem przyszedł na świat 12 września 1921 roku we Lwowie jako syn lekarza Samuela Lema i Sabiny Woller. Już od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłą inteligencją i kreatywnością. W czasie nauki w szkole wykazano, że miał najwyższy iloraz inteligencji w południowej Polsce. Jego dzieciństwo było pełne fascynacji nauką i techniką, co przejawiało się w projektowaniu urządzeń oraz rysowaniu prehistorycznych zwierząt.

Jakie były początki kariery pisarskiej Lema?

Kilka dni temu, 23 marca, Wiktor Jaźniewicz, specjalista od twórczości Lema, ogłosił w grupie na Facebooku, że odkrył prawdopodobnie pierwsze opowiadanie Lema w cyfrowym archiwum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Opowiadanie, zatytułowane "Zaczarowana historia", ukazało się w 1936 roku w lwowskiej gazecie 'Polska Niepodległa'. Lem podpisał je jako uczeń klasy trzeciej gimnazjum.

Jak wojna wpłynęła na życie i twórczość Lema?

Po ukończeniu liceum, Lem rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim. Jednak jego edukacja została przerwana przez niemiecką okupację. W tym czasie Lem, nieświadomy swojego żydowskiego pochodzenia, dowiedział się o nim w brutalny sposób. Dzięki fałszywym dokumentom udało mu się przetrwać okres okupacji, pracując jako mechanik i spawacz.

Wojciech Orliński, autor biografii Lema, zauważył, że wiele z jego dzieł zawiera odniesienia do traumatycznych przeżyć wojennych. Choć Lem rzadko mówił o swoich doświadczeniach z czasów wojny, te wydarzenia miały głęboki wpływ na jego pisarstwo. Wielu badaczy twierdzi, że jego książki, takie jak 'Eden' czy 'Człowiek z Marsa', zawierają ukryte odniesienia do czasów okupacji.

Twórczość Lema obejmuje około 40 pozycji, które często analizują etyczne konsekwencje postępu naukowo-technicznego. Jego dzieła, takie jak 'Solaris' czy 'Opowieści o pilocie Pirxie', stały się klasyką literatury science fiction. Mimo że Lem był znany głównie z fantastyki, jego prace były głębokimi refleksjami nad ludzką naturą i przyszłością.

Po upadku Solidarności w 1982 roku Lem wyjechał z Polski, by ostatecznie powrócić w 1988 roku. W późniejszych latach pisał głównie eseje i felietony, a jego twórczość była pełna pesymistycznych wizji przyszłości. Lem zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie, pozostawiając po sobie bogaty dorobek literacki, który wciąż inspiruje kolejne pokolenia.

Źródło PAP.