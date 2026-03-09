Nawet 18°C w tym tygodniu. Pogoda stanie się jednak bardziej zmienna

Pogoda na tydzień 9–15 marca. Słoneczny początek i temperatury do 18°C

Poniedziałek i wtorek zapowiadają się najbardziej pogodnie. W wielu regionach dominować będzie słońce, choć na południowym zachodzie, a we wtorek także na południu kraju, okresami pojawi się większe zachmurzenie i miejscami możliwy będzie słaby przelotny deszcz.

Temperatura w ciągu dnia będzie wysoka jak na początek marca. Na południu i zachodzie kraju w poniedziałek termometry pokażą nawet 17–18°C, a we wtorek około 16°C. Chłodniej będzie na północy oraz nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 8°C do 12°C. W nocy na wschodzie, północy oraz w kotlinach górskich temperatura może spadać poniżej 0°C, lokalnie do około –4°C.

Od środy więcej chmur, przelotny deszcz i lokalne burze

Środa przyniesie zmianę pogody. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami duże, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur prognozowanych jest na południu, zachodzie oraz na Pomorzu.

Na zachodzie kraju lokalnie możliwe są także burze. Temperatura pozostanie jednak wysoka – od około 12°C na północy do 16–17°C na zachodzie i południu. W nocy z wtorku na środę na północy kraju miejscami temperatura przy gruncie może spaść do około –2°C.

Druga połowa tygodnia nadal ciepła, ale bardziej zmienna

W czwartek i piątek utrzyma się zmienne zachmurzenie i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe będą także burze.

Temperatura w ciągu dnia najczęściej wyniesie od 12°C do 17°C, natomiast nad morzem będzie chłodniej – od 8°C do 11°C. Nocami przygruntowe przymrozki mogą pojawić się jeszcze na północnym wschodzie kraju oraz w kotlinach górskich.

Weekend z przelotnym deszczem i porywistym wiatrem

W sobotę i niedzielę dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Najwięcej przejaśnień prognozowanych jest na obszarach podgórskich w Karpatach, natomiast w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C do 18°C, a chłodniej pozostanie na północnym zachodzie oraz nad morzem, gdzie termometry pokażą od 8°C do 11°C. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, szczególnie w Sudetach, gdzie porywy mogą osiągać około 55 km/h.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW-PIB.

