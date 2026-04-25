W wieku 79 lat odszedł Andrzej Olechowski, który w przeszłości stał na czele resortów finansów oraz spraw zagranicznych, a także uczestniczył w zakładaniu Platformy Obywatelskiej.

Smutną informację o odejściu polityka przekazał jego wieloletni znajomy Wojciech Mann, natomiast w mediach społecznościowych wyrazy współczucia zamieścili między innymi Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty oraz Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmarły był niezwykle cenionym dyplomatą i ekspertem do spraw gospodarczych, odgrywającym niezwykle istotną rolę podczas krajowej transformacji ustrojowej.

Donald Tusk i inni politycy żegnają Andrzeja Olechowskiego

Smutna informacja o odejściu Olechowskiego wywołała ogromne poruszenie w krajowej przestrzeni publicznej. Zaledwie chwilę po ogłoszeniu tych doniesień premier polskiego rządu przekazał wyrazy współczucia bliskim zmarłego działacza, z którym przez wiele dekad współpracował na scenie politycznej. Swój wpis szef rządu opublikował w serwisie społecznościowym X.

– Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z „trzech tenorów” Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z „trzech tenorów” Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 25, 2026

Głos w sprawie tej ogromnej straty zabrał również obecny minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim komunikacie skupił się na docenieniu wkładu zmarłego dyplomaty w budowanie solidnych podstaw dzisiejszej i nowoczesnej Rzeczypospolitej.

– Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego – napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do grona wspominających postać wybitnego ekonomisty dołączył także aktualny marszałek Sejmu. Lider Nowej Lewicy określił śmierć dawnego ministra mianem ogromnego ciosu dla całego państwa, akcentując przy tym jego niezwykłą kulturę osobistą oraz wyjątkową rozwagę w podejmowaniu decyzji.

– To zły tydzień dla Polski. Zmarł Andrzej Olechowski. Człowiek wielkiej kultury, rozwagi i odpowiedzialności za państwo. Cześć Jego pamięci. Kondolencje dla Rodziny – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Kim był Andrzej Olechowski, twórca PO i kandydat na prezydenta?

Zmarły działacz był wybitnym specjalistą od gospodarki i dyplomacji, a jego dorobek zawodowy nierozerwalnie łączy się z kształtowaniem się III Rzeczypospolitej. Na początku lat dziewięćdziesiątych powierzano mu najważniejsze stanowiska w państwie. W 1992 roku został szefem resortu finansów, a niedługo później objął tekę ministra spraw zagranicznych, sprawując ten urząd w latach 1993-1995.

Prawdziwą sławę i powszechną rozpoznawalność zdobył jednak dopiero na początku XXI wieku, angażując się w budowę nowych struktur partyjnych. Andrzej Olechowski brał czynny udział w tworzeniu Platformy Obywatelskiej i wspólnie z Donaldem Tuskiem oraz Maciejem Płażyńskim stworzył kultowe porozumienie, które w ogólnopolskich mediach okrzyknięto mianem "trzech tenorów". W swojej karierze dwa razy próbował zdobyć fotel prezydencki, startując w ogólnopolskich wyborach w 2000 oraz 2010 roku. Oprócz działalności publicznej realizował się także w sektorze prywatnym, gdzie zasiadał w Radzie Dyrektorów globalnej korporacji Euronet Worldwide Inc.