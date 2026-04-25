Kylian Mbappe z kontuzją uda. Co oznacza to dla gwiazdora Realu Madryt i reprezentacji?

Uraz Kyliana Mbappe w meczu z Betisem

Kylian Mbappe, napastnik Realu Madryt, zgłosił potrzebę zmiany w 80. minucie piątkowego meczu wyjazdowego z Betisem Sewilla, który zakończył się remisem 1:1. Gwiazdor nagle przerwał bieg i zatrzymał się na murawie, sygnalizując dyskomfort. Nie było widocznego faulu ani bezpośredniego uderzenia, co sprawiło, że początkowo natura urazu była niejasna. Mbappe zszedł z boiska z wyraźnym grymasem na twarzy, co natychmiast wzbudziło zaniepokojenie wśród sztabu szkoleniowego.

Hiszpański klub Real Madryt oficjalnie potwierdził, że Francuz doznał „naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze”, jak podała agencja AFP. To wstępna diagnoza, jednakże konieczne są dalsze, szczegółowe badania medyczne, aby definitywnie wykluczyć bardziej poważne uszkodzenia mięśnia. Od ich wyników zależeć będzie długość przerwy piłkarza od gry i intensywność leczenia.

„Nie wiem, odczuwał ból i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach jego stan się poprawi” – skomentował trener Realu na konferencji prasowej, nie podając więcej szczegółów.

Konsekwencje urazu dla lidera strzelców ligi?

Trener Realu Madryt, Alvaro Arbeloa, skomentował sytuację na konferencji prasowej, wyrażając ostrożny optymizm co do szybkiej poprawy stanu zdrowia zawodnika. W chwili obecnej Kylian Mbappe jest niekwestionowanym liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej, mając na koncie imponujące 24 gole. Jego forma strzelecka odgrywa kluczową rolę w wynikach zespołu w bieżącym sezonie.

Uraz francuskiego napastnika stanowi poważne zmartwienie nie tylko dla Realu Madryt, ale także dla kibiców reprezentacji Francji. Do rozpoczęcia mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało bowiem mniej niż dwa miesiące, co sprawia, że każda kontuzja kluczowego gracza jest bacznie obserwowana. Ewentualna dłuższa absencja Mbappe mogłaby znacząco osłabić potencjał kadry narodowej przed tym globalnym turniejem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.