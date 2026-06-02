Marta Nawrocka skradła show na sportowej gali. Wzrok przykuwały zwłaszcza jej nietypowe spodnie

Marta Nawrocka zaszczyciła swoją obecnością Galę Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie.

Żona prezydenta zaprezentowała się w ciemnym garniturze z charakterystycznymi, białymi elementami.

Uwagę przyciągały przede wszystkim spodnie pierwszej damy, na których umieszczono jasne paski z boku.

Uroczystość była okazją do nagrodzenia czołowych piłkarek i promowania futbolu w kobiecym wydaniu.

Marta Nawrocka w czarno-białym komplecie na gali w Warszawie

Żona prezydenta jest coraz częstym gościem na państwowych i sportowych uroczystościach, a eksperci modowi z zainteresowaniem analizują jej ubiór. Na warszawskiej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet Marta Nawrocka udowodniła, że doskonale wie, jak połączyć klasyczną elegancję z nowoczesnymi trendami.

Pierwsza dama zdecydowała się na ciemny garnitur, przełamany jasnymi akcentami. Klapy marynarki posiadały białe wykończenie, a po bokach spodni wszyto szerokie, jasne pasy. To właśnie te nietypowe spodnie sprawiły, że kreacja Marty Nawrockiej nie przypominała standardowego, urzędniczego mundurka i prezentowała się niezwykle nowocześnie.

Swój wizerunek żona prezydenta uzupełniła o gładkie upięcie z wypuszczonym na bok kosmykiem włosów. Taka fryzura doskonale eksponowała masywne kolczyki, które stanowiły mocny punkt stylizacji. Wyrazista biżuteria dodała czarno-białemu garniturowi pożądanego, wieczorowego blasku.

Pierwsza dama docenia sukcesy piłkarek

Uroczysta Gala Orlen Ekstraligi Kobiet była doskonałą okazją do uhonorowania czołowych polskich piłkarek z minionego sezonu. Impreza ta została po raz pierwszy zorganizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Wizyta Marty Nawrockiej na tym wydarzeniu bez wątpienia podniosła rangę całego przedsięwzięcia i nadała mu państwowy charakter.

Żona prezydenta odniosła się do imprezy na swoich profilach w mediach społecznościowych. We wpisie zaznaczyła, że spędziła emocjonujący wieczór w gronie wspaniałych kobiet, które z sukcesami budują historię polskiego futbolu w żeńskim wydaniu.

„Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów” — napisała Marta Nawrocka.

W dalszej części swojego wpisu pierwsza dama podkreśliła, że sukcesy obecnych zawodniczek stanowią ogromną motywację dla młodych dziewcząt. To właśnie one dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy na treningach mogą w przyszłości zrealizować swoje sportowe ambicje na najwyższym poziomie.

Zdjęcia Marty Nawrockiej robią wrażenie

Fotografie z wydarzenia z udziałem żony prezydenta cieszą się dużą popularnością w sieci. Kreacja Marty Nawrockiej obfituje w ciekawe detale, takie jak kontrastowe barwy, nietuzinkowe spodnie, szykowne uczesanie i mocna biżuteria. To właśnie te elementy najczęściej analizują czytelnicy, którzy chętnie przeglądają materiały lifestylowe dotyczące pierwszej damy i jej wizerunku.

