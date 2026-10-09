Zaczyna się proces w głośnej aferze wokół uczelni. Wśród oskarżonych są politycy i samorządowcy

Afera Collegium Humanum. Rusza proces

Sprawa prywatnej uczelni Collegium Humanum odbiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Zjawisko to połączyło sfery polityki, biznesu i szkolnictwa wyższego w niezwykle zawiły i wielowątkowy układ.

Proces, który wystartuje już w połowie października, to rezultat zakrojonych na szeroką skalę działań śledczych z Prokuratury Krajowej i CBA. Służby wzięły pod lupę masowe wydawanie fałszywych, choć łudząco podobnych do oryginałów dyplomów, zwłaszcza tych z prestiżowych studiów MBA.

Prokuratorzy sformułowali 67 zarzutów wobec 29 osób. Na liście przewinień dominują korupcja, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, a także pranie brudnych pieniędzy i oszustwa finansowe.

Wśród oskarżonych w aferze Collegium Humanum są politycy

Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. obecni i byli politycy, samorządowcy oraz osoby pełniące ważne funkcje w państwie. W tym gronie wymienia się choćby Karola K., Ryszarda C. czy Jacka S.

Co istotne, część podejrzanych poszła na układ z prokuraturą, dobrowolnie przyznając się do winy. W przypadku niektórych byłych rektorów zapadły już wyroki w trybie skazania bez przeprowadzania pełnego procesu sądowego.

Proces zaplanowany na 15 października obejmie osoby, które odrzuciły propozycję współpracy ze śledczymi. Ze względu na obszerny materiał dowodowy i dużą liczbę świadków, należy spodziewać się długotrwałego i skomplikowanego postępowania przed warszawskim Sądem Okręgowym.