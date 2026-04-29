Wyjątkowy gest w Sejmie w dniu pogrzebu Łukasza Litewki

Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego polityka Nowej Lewicy rozpocznie się w środę o godzinie 13:30. W państwowych uroczystościach pogrzebowych Łukasza Litewki weźmie udział prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie żony Marty Nawrockiej, a swoją obecność zapowiedział również premier Donald Tusk. Biskup sosnowiecki Artur Ważny poprowadzi mszę świętą w intencji zmarłego. Kiedy nabożeństwo dobiegnie końca, żałobnicy przejdą na Cmentarz Parafialny zlokalizowany przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Rodzina parlamentarzysty poprosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby zrezygnować z kupowania tradycyjnych wieńców. Zamiast tego bliscy apelują o wyświadczenie dowolnego dobra, co ma stanowić kontynuację charytatywnego dziedzictwa posła. Rodzina zachęca między innymi do zasilenia trwających zbiórek internetowych, wspierania placówek dla zwierząt oraz pomocy różnym organizacjom charytatywnym.

Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o całkowitym przeorganizowaniu środowego harmonogramu prac parlamentu i przesunął zaplanowane na ten dzień głosowania. Marszałek Sejmu zagwarantował jednocześnie pełne wsparcie logistyczne dla wszystkich posłów, którzy zdecydują się pojechać do Sosnowca, obiecując im pomoc w sprawnym transporcie z Warszawy i z powrotem. Prace izby niższej parlamentu będą jednak kontynuowane w standardowym trybie, o czym polityk wyraźnie zapewnił. Przesunięcie głosowań nie jest zresztą jedyną formą oddania hołdu zmarłemu posłowi. Na oficjalnych profilach Sejmu RP w mediach społecznościowych poinformowano o specjalnym zarządzeniu.

- W związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi powiewającej nad kopułą Sali Posiedzeń Sejmu oraz pozostałych flag na kompleksie parlamentarnym. Zarządzenie obowiązuje w dniu uroczystości pogrzebowych - napisał Sejm RP w swoich mediach społecznościowych.

— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) April 29, 2026

Gmach przy ulicy Wiejskiej wypełnił się także czarno-białymi portretami nieżyjącego działacza Nowej Lewicy. Jedna z fotografii Łukasza Litewki została wyeksponowana bezpośrednio w głównej sali posiedzeń plenarnych. Dodatkowo w przestrzeni parlamentarnej udostępniono pamiątkową księgę kondolencyjną, w której każda chętna osoba może zamieścić swój osobisty wpis pożegnalny dla zmarłego polityka.