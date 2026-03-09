Wybory parlamentarne 2027. Sondaż ujawnia faworyta Polaków, różnica na szczycie jest minimalna

Uczestnicy badania wskazują Koalicję Obywatelską jako główną formację, która z największym prawdopodobieństwem przejmie władzę po kolejnym głosowaniu.

Formacja Jarosława Kaczyńskiego plasuje się tuż za liderem zestawienia, co zwiastuje niezwykle twardą walkę polityczną w nadchodzących latach.

Znaczący odsetek ankietowanych wciąż waha się z odpowiedzią, dlatego końcowy podział mandatów pozostaje niewiadomą i będzie wypadkową przyszłych kampanii.

Pracownia United Surveys zrealizowała na zlecenie Wirtualnej Polski badanie dotyczące przewidywań przed kolejnym wyścigiem do Sejmu. Najwięcej badanych, bo aż 37,9 procent, widzi w roli ostatecznego triumfatora Koalicję Obywatelską. Bezpośrednio za partią Donalda Tuska znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 34,9 procent. Dystans wynoszący zaledwie trzy punkty procentowe gwarantuje bezkompromisowe starcie obu gigantów w drodze do urn. Taka perspektywa stanowi pewne zaskoczenie, ponieważ ewentualny sukces KO oznaczałby utrzymanie władzy na kolejną kadencję, podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich rządów Zjednoczonej Prawicy.

Szanse Konfederacji i Trzeciej Drogi. Porażający wynik Lewicy

Obywatele są przekonani, że batalia o zwycięstwo rozegra się wyłącznie między dwiema największymi siłami, odmawiając mniejszym ugrupowaniom jakichkolwiek szans na ostateczny sukces. Chociaż Konfederacja regularnie notuje wysokie poparcie i zamyka podium w tradycyjnych badaniach preferencji, zaledwie 4,6 procent pytanych wierzy w jej wygraną. Taki stan rzeczy dobitnie pokazuje, że środowiska narodowo-wolnościowe dysponują wiernym zapleczem wyborczym, ale Polacy zupełnie nie widzą w nich potencjalnego lidera całej krajowej sceny politycznej.

Ewentualny sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego obstawia tylko 2,3 procent ankietowanych, a partia Polska 2050 zgromadziła 1,2 procent wskazań. Prawdziwą sensacją okazał się jednak tragiczny rezultat Lewicy, której wygranej nie przewidział żaden z tysiąca uczestników badania, co dało jej okrągłe zero procent. Zestawienie zamyka skrajnie prawicowa Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie kierowane przez Grzegorza Brauna wytypowano jako przyszłego triumfatora w zaledwie 0,5 procent przypadków.

Ogromna grupa niezdecydowanych wyborców. Kto wygra w 2027 roku?

Ogromny wpływ na przebieg kampanii będą mieli obywatele bez sprecyzowanych przewidywań. Brak zdania lub trudność w udzieleniu odpowiedzi zadeklarowało aż 18,6 procent uczestników sondażu. Stanowisko niemal co piątego Polaka dobitnie pokazuje, że polityczne rozstrzygnięcie w 2027 roku pozostaje całkowitą niewiadomą. Przyszły układ sił ukształtuje się dopiero na podstawie bezpośrednich działań i decyzji największych partii.

