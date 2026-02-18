"Chłopaki nie płaczą". Tomasz Trela kpi z Szymona Hołowni po rozpadzie Polski 2050

Grupa parlamentarzystów związanych dotychczas z ugrupowaniem Szymona Hołowni planuje powołanie odrębnego klubu.

Tomasz Trela w serwisie X wyśmiewa postawę lidera Polski 2050.

Gra toczy się o polityczną sprawczość i utrzymanie autorytetu wewnątrz formacji.

Poważne zmiany w sejmowym układzie sił

W świecie wielkiej polityki wewnętrzne spory nabierają wagi dopiero wtedy, gdy przekładają się na konkretne decyzje w gmachu przy ulicy Wiejskiej. Deklaracja powołania odrębnego bytu parlamentarnego przez działaczy wywodzących się z Polski 2050 to coś znacznie więcej niż wizerunkowa wpadka. Taki ruch zmienia zasady gry, wpływając na dyscyplinę podczas głosowań, dostęp do funduszy oraz pozycję negocjacyjną. Dla ugrupowania to jasny sygnał, że skończył się czas dyskusji, a zaczął etap realnego podziału strukturalnego, który osłabia spójność partii jako partnera w koalicji.

Błaszczak uderza w Brukselę i program SAFE. Wskazał na groźną „furtkę”

Ostra reakcja posła Lewicy w internecie

Doniesienia o problemach w partii byłego Marszałka Sejmu błyskawicznie skomentował Tomasz Trela. Polityk Lewicy zamieścił na platformie X wpis, w którym nie szczędzi złośliwości pod adresem lidera formacji. W jego ocenie odpowiedzialność za demontaż ugrupowania spada bezpośrednio na barki Szymona Hołowni. W internetowym komentarzu znalazły się sformułowania uderzające w styl zarządzania partią. Trela ironicznie użył określenia „mistrz” oraz nawiązał do kultowej polskiej komedii, przytaczając frazę „chłopaki nie płaczą”, co miało stanowić puentę dla obecnej sytuacji w szeregach koalicjanta.

Tomasz Trela na X: „Szymon Hołownia to jest jednak „mistrz”. Tak kiwał, tak kiwał, że z jego partii właśnie tworzy się nowy klub parlamentarny. Brawo Szymek, jesteś gość. I pamiętaj, chłopaki nie płaczą!”

Szymon Hołownia to jest jednak „mistrz”. Tak kiwał, tak kiwał, że z jego partii właśnie tworzy się nowy klub parlamentarny. Brawo Szymek, jesteś gość. I pamiętaj, chłopaki nie płaczą!— Tomasz Trela (@poselTTrela) February 18, 2026

Przyszłość projektu politycznego pod znakiem zapytania

Obserwatorzy sceny politycznej zastanawiają się, czy obecne turbulencje to jedynie chwilowy kryzys, czy początek końca marzeń o potędze projektu Szymona Hołowni. W sejmowej układance własny klub to podstawa skutecznego działania w komisjach i rozmowach kuluarowych. Utrata części zaplecza drastycznie osłabia pozycję negocjacyjną lidera. Najbliższe dni pokażą, ilu parlamentarzystów ostatecznie zdecyduje się na transfer i czy władzom partii uda się powstrzymać dalszy odpływ kadr.

Poniżej galeria zdjęć: Tomasz Trela gościł w studiu "Super Expressu"

5

Śmiszek: przeciw SAFE może być tylko zdrajca albo głupiec! | Express Biedrzyckiej