Szymon Hołownia uderza we Włodzimierza Czarzastego. Użył mocnej ironii!

Spis treści Zgrzyt na szczytach władzy. Szymon Hołownia pisze do Włodzimierza Czarzastego

Zgrzyt na szczytach władzy. Szymon Hołownia pisze do Włodzimierza Czarzastego

Szymon Hołownia po dłuższej przerwie postanowił publicznie skomentować istotny polityczny temat.

Lider Polski 2050 opublikował za pośrednictwem serwisu X bezpośrednią wiadomość do obecnego marszałka Sejmu.

Wpis wymierzony we Włodzimierza Czarzastego miał wyjątkowo sarkastyczny i uszczypliwy charakter.

Były gospodarz izby niższej parlamentu odniósł się w mediach społecznościowych do najświeższych planów ustawodawczych swoich koalicyjnych partnerów. Przedstawiciele Lewicy ogłosili chęć przeforsowania przepisów, które miałyby ochronić nasz kraj przed opuszczeniem struktur unijnych. Odpowiedź Szymona Hołowni pojawiła się błyskawicznie i była pełna złośliwości. Lider Polski 2050 napisał na platformie X słowa skierowane wprost do Włodzimierza Czarzastego, z którym na mocy ustaleń koalicyjnych zamienił się stanowiskami w prezydium Sejmu.

„Słyszałem, że do Sejmu ma trafić projekt Lewicy utrudniający ewentualny Polexit. Włodek, mój serdeczny druhu, zadbaj tylko o to, żebyście wyposażyli go w fufajkę i szalik”

Szef Polski 2050 nie bez powodu wspomniał o zimowej garderobie. W swojej internetowej publikacji Szymon Hołownia dodał, że bliźniaczy projekt przygotowany przez jego środowisko polityczne od dłuższego czasu jest ignorowany. Rozgoryczony polityk zaznaczył, że inicjatywa stworzona wspólnie przez posłów Trzeciej Drogi wciąż leży nieruszona u szefa sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

„Projekt, który w tej sprawie złożyliśmy w Sejmie wraz z posłami Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego od dokładnie roku chłodzi się bowiem w zamrażareczce u przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. I co? I nic”

Na koniec swojego oświadczenia były marszałek Sejmu odniósł się do kwestii decyzyjności obywateli w sprawach kluczowych dla państwa. Zwrócił uwagę, że Polacy mieli szansę wypowiedzieć się w kwestii akcesji, dlatego podobny mechanizm powinien obowiązywać w przypadku ewentualnej chęci opuszczenia wspólnoty przez polityków.

„Skoro byliśmy pytani w referendum, czy chcemy wejść do Unii, chcemy być też w referendum zapytani o zdanie, gdy jakimś politycznym świrom przyjdzie do głowy z niej (zwłaszcza teraz) wyjść. I pokazać im, że w naszym miejscu na świecie – nie można być 'pomiędzy'. A jak się nie jest na Zachodzie, to się jest na Wschodzie”

