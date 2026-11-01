Synowie Lecha Wałęsy spoczęli w jednym miejscu. Tak wygląda grób braci

• Podwójny dramat w rodzinie Lecha Wałęsy sprawił, że były prezydent musiał pochować dwóch synów, Przemysława i Sławomira, którzy spoczywają razem w Gdańsku.

• Urny z prochami braci Wałęsów złożono w kolumbarium na terenie cmentarza Srebrzysko, a uroczystości pogrzebowe obu mężczyzn dzieliło osiem lat.

• Prezentujemy wyjątkowe fotografie wspólnego grobu braci oraz przypominamy poruszające kulisy pożegnań, które głęboko doświadczyły prezydencką rodzinę.

Wspólna płyta nagrobna z dwoma imionami stanowi symbol podwójnej tragedii, jakiej doświadczyli Danuta i Lech Wałęsowie. Pierwszy z braci, Przemysław, odszedł w styczniu 2017 roku, natomiast pożegnanie Sławomira miało miejsce w maju 2025 roku. Prochy obu mężczyzn spoczęły w urnach umieszczonych w kolumbarium na terenie cmentarza Srebrzysko w Gdańsku. O tym wspólnym miejscu pamięci pisał między innymi „Super Express” w maju 2026 roku.

Grób synów Lecha Wałęsy na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku

Miejscem wiecznego spoczynku Przemysława i Sławomira Wałęsów jest gdańska nekropolia Srebrzysko. Urny z ich prochami złożono w specjalnej budowli cmentarnej z niszami, czyli w kolumbarium. Zmarłych braci upamiętnia wspólna tablica, na której wyryto ich imiona oraz nazwisko.

Cmentarz Srebrzysko jest zlokalizowany na terenie gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz Górny i funkcjonuje od 1924 roku. Nekropolia zajmuje zbocza doliny położonej w pobliżu Potoku Strzyża. Szczegółowe informacje na temat dziejów tego miejsca, a także dokładną mapę cmentarza można znaleźć na oficjalnym portalu Gdańska.

Śmierć i pogrzeb Przemysława Wałęsy w 2017 roku

Do śmierci Przemysława Wałęsy doszło 8 stycznia 2017 roku w jego gdańskim mieszkaniu. Uroczystości pogrzebowe zorganizowano pięć dni później, 13 stycznia. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli pogrążeni w żałobie rodzice, rodzeństwo oraz reszta rodziny.

Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego uczestnicy pogrzebu odprowadzili urnę z prochami do docelowego miejsca pochówku. Z ówczesnych relacji dziennika „Super Express” wynika, że ceremonii towarzyszyły intensywne opady śniegu. Najbliższa rodzina, w tym rodzice oraz rodzeństwo, złożyła pod tablicą pamiątkowe wieńce. Zmarły Przemysław pozostawił dwóch synów.

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Sławomir Wałęsa spoczął obok brata. Kulisy pogrzebu

Kolejny cios spadł na rodzinę byłego prezydenta wiosną 2025 roku. Ciało Sławomira Wałęsy zostało znalezione 30 kwietnia w jego toruńskim mieszkaniu. Ostatnie pożegnanie mężczyzny zorganizowano 9 maja na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Prochy zmarłego umieszczono w tej samej niszy, w której wcześniej spoczął Przemysław. W ceremonii wzięli udział między innymi Danuta i Lech Wałęsowie. Jak relacjonował w przeszłości „Super Express”, były prezydent był niezwykle poruszony podczas przemowy pożegnalnej, a obecny na miejscu ksiądz musiał podtrzymywać mu mikrofon.

Grób Przemysława i Sławomira Wałęsów. Jak go znaleźć?

Płyta zamykająca niszę zawiera imiona obu braci Wałęsów wraz z datami ich narodzin oraz śmierci. W przypadku Przemysława są to lata 1974–2017, a przy Sławomirze widnieje przedział 1972–2025. Szczegóły te opisano w materiałach relacjonujących pochówek starszego z synów byłego prezydenta.

Wszyscy ci, którzy zamierzają odwiedzić groby na terenie Gdańska, mają do dyspozycji specjalną wyszukiwarkę internetową. Narzędzie to umożliwia odnalezienie miejsca pochówku po wpisaniu nazwiska zmarłego oraz ograniczenie obszaru poszukiwań do wybranej nekropolii.