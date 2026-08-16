Samolot rządowy leci na Węgry. Donald Tusk reaguje po fatalnym wypadku

Pomoc rządu dla poszkodowanych w wypadku

Polska zintensyfikowała swoje działania po tragicznym wypadku polskiego autokaru na terytorium Węgier. W niedzielę premier Donald Tusk przekazał, że na miejsce zdarzenia uda się rządowa maszyna. Wraz z lotem na Węgry polecą pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i personel medyczny, by wesprzeć osoby dotknięte tragedią.

Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili

Wcześniej premier złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026

Tragiczny bilans. Ranni trafili do węgierskich szpitali

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Życie straciło tam 12 podróżnych. Z danych polskiego MSZ wynika, że kolejnych dziesięciu pasażerów jest w bardzo ciężkim stanie. Z kolei wobec pięciu poszkodowanych lekarze informują o bezpośrednim zagrożeniu życia. Wszyscy trafili do lokalnych placówek medycznych.

Od samego początku polscy urzędnicy konsularni utrzymują bezpośredni kontakt zarówno z medykami, jak i miejscowymi władzami.

Rozpoczęły się przesłuchania świadków

Pojawiają się kolejne informacje o okolicznościach tragicznego incydentu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował po 11.00, że węgierska minister Anita Orban zasygnalizowała start procedury przesłuchań pierwszych osób.

Równolegle swoje kroki podjęli polscy śledczy. Sprawę bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Infolinia dla bliskich ofiar

Dla rodzin ofiar i rannych udostępniono specjalny kanał komunikacji. Ambasada RP w Budapeszcie aktywowała numer telefonu: +36 20 472 9502. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór uczula jednak, by linia ta służyła wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w tragedię.

„Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z tego numeru” - poinformował dyplomata.

Zaznaczył również, że „konsul jest w stałym kontakcie z lokalnymi służbami oraz szpitalami”.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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