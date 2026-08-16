Jest śledztwo po tragedii na Węgrzech. Żurek zapowiada natychmiastowe działania

Tragedia na Węgrzech wstrząsnęła Polską. Zginęło 12 osób podróżujących autokarem. Służby natychmiast rozpoczęły działania mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy , a sprawa stała się priorytetem.

, a sprawa stała się priorytetem. Śledztwo w tej sprawie zainicjowała Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Minister Waldemar Żurek podkreślił znaczenie szybkiego działania i współpracy z Węgrami w prowadzonym postępowaniu.

w prowadzonym postępowaniu. Śledczy z Krosna skupią się na priorytetowych ustaleniach. To oni pokierują dochodzeniem, ponieważ autokarem jechali obywatele Podkarpacia, co ułatwi im zebranie materiału dowodowego.

Prokuratura w Krośnie zbada przyczyny tragedii na Węgrzech

Polscy śledczy postanowili wszcząć oddzielne postępowanie dotyczące dramatycznego wypadku autokaru na Węgrzech. Informację tę oficjalnie potwierdziła Prokuratura Krajowa, która będzie nadzorować całe śledztwo.

„Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Szczegóły wkrótce na @PROK_OKR_KRO” – poinformowano.

Decyzję prokuratorów szybko skomentował szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister zapowiedział niezwłoczne rozpoczęcie czynności operacyjnych, by jak najszybciej dotrzeć do prawdy.

Waldemar Żurek o działaniach prokuratury po wypadku na Węgrzech

Teraz najważniejsze dla prokuratorów będzie odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzenia i poznanie powodów, przez które doszło do tragedii. W tym celu polscy śledczy będą współpracować bezpośrednio ze służbami węgierskimi, wymieniając się zgromadzonymi informacjami.

„Dotarły do nas tragiczne wieści z Węgier o wypadku autokaru z polskimi turystami. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi @MSZ_RP @sikorskiradek. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich poszkodowanych: +36 20 472 9502” – napisał Waldemar Żurek.

Dotarły do nas tragiczne wieści z Węgier o wypadku autokaru z polskimi turystami. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar.Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy… https://t.co/jkFzCkOWKY— Waldemar Żurek (@w_zurek) August 16, 2026

Dramatyczny bilans wypadku autokaru. 12 Polaków zginęło na Węgrzech

Tragiczny w skutkach incydent miał miejsce na węgierskiej autostradzie M3. Pojazdem podróżowało w sumie 59 Polaków, z czego 12 straciło życie na miejscu, a wielu odniosło obrażenia. Pasażerowie stanowili grupę pielgrzymów z Podkarpacia. Pojazd niespodziewanie zjechał z pasa ruchu i przewrócił się niedaleko Mezőkeresztes.

Konsulowie natychmiast ruszyli z pomocą na miejscu tragedii. Ambasada Polski na Węgrzech uruchomiła infolinię interwencyjną dla zaniepokojonych bliskich i krewnych osób biorących udział w wypadku.

Numer infolinii: +36 20 472 9502.

Dlaczego śledztwo w sprawie wypadku poprowadzą prokuratorzy z Krosna?

To właśnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie zajmie się sprawą ze względu na fakt, że ofiary katastrofy to mieszkańcy Podkarpacia. Śledczy obiecują, że na bieżąco będą informować o kolejnych krokach w postępowaniu i jego ustaleniach.

Jednocześnie nad wyjaśnieniem okoliczności tej tragedii pracują węgierskie organa ścigania. Polska strona utrzymuje stały kontakt ze służbami z Węgier, by zagwarantować bezproblemową wymianę zgromadzonych materiałów dowodowych.

10

SUSKI O AFERACH PiS: NADAL BĘDZIEMY TO ROBIĆ