Sikorski przekazał ważny numer po wypadku na Węgrzech. Uruchomiono infolinię dla bliskich

Specjalna infolinia ambasady po tragedii na Węgrzech

W odpowiedzi na tragiczny wypadek, w którym zginęło 12 osób, pojawiła się pilna konieczność koordynowania działań pomocowych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał informację o starcie specjalnej infolinii, obsługiwanej przez Ambasadę RP w Budapeszcie. Osoby potrzebujące pilnych informacji o swoich bliskich mogą dzwonić pod wskazany numer, choć zaznaczono, że linia bywa mocno obciążona z powodu ogromnego zainteresowania.

Szef dyplomacji opublikował nowy komunikat dotyczący dramatu polskiego autokaru. Minister Radosław Sikorski poinformował, że uruchomiono specjalny numer kontaktowy. Został on stworzony z myślą o bliskich, którzy próbują dowiedzieć się czegokolwiek o uczestnikach wypadku. Szef resortu ostrzegł jednocześnie, że z uwagi na bardzo dużą liczbę telefonów, nawiązanie połączenia może być okresowo utrudnione.

„Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. Chwilami może być przeciążona” – przekazał Sikorski.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502Chwilami może być przeciążona.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026

Dramatyczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Tragedia rozegrała się w godzinach nocnych na węgierskiej trasie M3, w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes. Pojazd z polskimi obywatelami z nieustalonych przyczyn zjechał z pasa ruchu, po czym uległ wywróceniu. Bilans ofiar śmiertelnych to 12 osób, a kilkadziesiąt innych odniosło mniejsze lub większe obrażenia. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do lokalnych placówek medycznych. Wiadomo, że autokar wiózł uczestników pielgrzymki z Podkarpacia, wracających z Bośni i Hercegowiny. Polscy dyplomaci natychmiast po zdarzeniu podjęli ścisłą współpracę z węgierskimi służbami państwowymi oraz ratownikami.

MSZ stale współpracuje z węgierskimi służbami

Szef MSZ zapewniał już wcześniej, że reprezentanci polskich służb konsularnych są obecni na miejscu zdarzenia i cały czas współpracują z węgierskimi odpowiednikami. W kraju powołano natomiast specjalny sztab zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację. Resort dyplomacji zapowiedział, że wszelkie nowe wiadomości dotyczące zmarłych oraz pacjentów w szpitalach będą podawane do publicznej wiadomości dopiero po ich weryfikacji przez wykwalifikowane jednostki.

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