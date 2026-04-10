Rocznica katastrofy smoleńskiej. Jeden gest Glińskiego chwyta za serce

W stolicy zorganizowano uroczystości upamiętniające 16. rocznicę tragedii w Smoleńsku.

Były minister Piotr Gliński pojawił się przed pomnikiem, aby złożyć kwiaty.

Tegoroczne wydarzenia wyróżniały się ogromną powagą i chwilami pełnymi zadumy.

Piotr Gliński upamiętnił ofiary katastrofy smoleńskiej

Całodniowe obchody szesnastej rocznicy tragicznych wydarzeń zgromadziły w stolicy wiele osób pragnących uczcić pamięć zmarłych. Przed pomnikiem pojawił się między innymi Piotr Gliński, który po złożeniu wiązanek spędził dłuższą chwilę na milczącej modlitwie w otoczeniu zapalonych zniczy.

Uchwycone na fotografiach sceny dobitnie świadczą o podniosłej atmosferze całego wydarzenia. Uczestnicy zrezygnowali z jakichkolwiek manifestacji politycznych, skupiając całą uwagę wyłącznie na oddaniu należytego szacunku ofiarom tragicznego lotu z 10 kwietnia 2010 roku.

Morze zniczy i wieńców w centrum Warszawy

Rosyjska prowokacja w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Ujawniono kulisy

„Tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie”. Wzruszające wyznanie Wassermann

Dostępne materiały zdjęciowe przedstawiają byłego szefa resortu kultury stojącego przed monumentem, wokół którego zgromadzono dziesiątki biało-czerwonych kwiatów i lampionów. Krótki moment zadumy po złożeniu wieńca doskonale oddaje spokojny oraz pełen symboliki klimat tegorocznej rocznicy. Warszawskie obchody, trwające nieprzerwanie od wczesnego rana, dla wielu zgromadzonych stanowiły nie tylko obowiązek państwowy, ale przede wszystkim niezwykle osobiste przeżycie.

Obchody 16. rocznicy tragedii w Smoleńsku

Wypadek prezydenckiego samolotu Tu-154M wciąż stanowi jedną z najmroczniejszych kart w najnowszych dziejach naszego kraju. W wyniku uderzenia maszyny o ziemię zginęło 96 osób, a wśród ofiar znaleźli się prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią oraz najwyżsi dowódcy wojskowi i przedstawiciele elity politycznej.

Mimo upływu lat, każdy kolejny kwiecień niezmiennie budzi w społeczeństwie silne emocje i przywołuje bolesne wspomnienia tamtych dni. Tegoroczne uroczystości zachowały wyjątkowo podniosły ton, a milcząca obecność takich polityków jak Piotr Gliński idealnie wpisała się w ramy tego narodowego upamiętnienia.

Wymowne gesty zamiast politycznych sporów

W trakcie takich rocznic bieżące spory ustępują miejsca historycznej pamięci i ogólnonarodowej zadumie. Złożone kwiaty, płonące znicze oraz wszechobecna cisza tworzą prosty, aczkolwiek niezwykle potężny przekaz, który najlepiej podsumowuje charakter szesnastych obchodów katastrofy smoleńskiej.