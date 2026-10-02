Rajd hulajnogą 100 km/h wymusi zmiany w prawie. Rząd zapowiada koniec samowolki

Szokujący film pokazujący mężczyznę mknącego hulajnogą elektryczną z prędkością ok. 100 km/h po Warszawie wywołał zdecydowaną reakcję szefa resortu infrastruktury, który ostrzega przed tragicznymi skutkami takich wyczynów.

W odpowiedzi na te wydarzenia rząd szykuje kluczowe zmiany prawne, by powstrzymać import niebezpiecznych pojazdów i objąć rynek elektrycznych jednośladów ściślejszym nadzorem.

Zapoznaj się z planowanymi regulacjami, które mają na celu wprowadzenie porządku na drogach, zwiększenie bezpieczeństwa i uderzenie w importerów niedozwolonych maszyn.

Zarejestrowane na warszawskiej Alei Prymasa Tysiąclecia nagranie wzbudziło poruszenie opinii publicznej. Z relacji wynika, że młody mężczyzna pędził tam hulajnogą elektryczną z prędkością sięgającą 100 km/h. Obecnie służby policyjne próbują zidentyfikować kierującego.

Komentując sprawę na antenie TVN24, minister infrastruktury Dariusz Klimczak nie pozostawił złudzeń – takie szaleństwo na drodze mogło mieć fatalne zakończenie.

– Ten człowiek, który został zaprezentowany na filmie, jest po prostu krok od śmierci. No, na takich małych kółeczkach, jadąc ponad 100 kilometrów na godzinę, naprawdę, to jest krok od śmierci –

Nowe prawo uderzy w niebezpieczne hulajnogi

Ministerstwo infrastruktury opracowuje obecnie zestaw regulacji mających na celu uporządkowanie sytuacji na rynku pojazdów elektrycznych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu, wdrożone zostaną przepisy dotyczące homologacji oraz bardziej rygorystyczny nadzór nad sprzętem oferowanym na rynku pod szyldem hulajnóg elektrycznych.

Obecnie sporym wyzwaniem jest fakt, że część sprzętów, które z wyglądu przypominają hulajnogi, potrafi rozpędzić się do prędkości znacznie przekraczających limity ustalone dla tej grupy pojazdów. W myśl obowiązującego prawa, hulajnogą elektryczną można poruszać się maksymalnie 20 km/h.

Jak poinformował Dariusz Klimczak, projekt odpowiedniej ustawy jest już na zaawansowanym etapie i wkrótce ma trafić do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Kary za import urządzeń przekraczających limity

Szef resortu podkreślił, że nadchodzące regulacje będą stanowiły zaporę przed sprowadzaniem na terytorium Polski pojazdów, które nie spełniają odpowiednich norm technicznych.

– Obecnie można sprowadzać do Polski różne wynalazki elektryczne i nikt tego nie kontroluje

W wyniku planowanych zmian Transportowy Dozór Techniczny, organ odpowiedzialny za homologację pojazdów w Polsce, zyska dodatkowe uprawnienia pozwalające na efektywniejsze kontrolowanie tego typu urządzeń.

Minister zapowiedział także wyciąganie konsekwencji wobec podmiotów próbujących sprowadzać pojazdy o zbyt wysokich parametrach lub takie, które umożliwiają bezproblemowe zdjęcie ograniczeń prędkości.

Ubezpieczenie OC dla hulajnóg w planach rządu?

W trakcie wywiadu podniesiono też kwestię ewentualnego obowiązku wykupywania ubezpieczenia OC oraz znakowania hulajnóg specjalnymi identyfikatorami ułatwiającymi ich rozpoznanie. Choć, jak przyznał Klimczak, ministerstwo przygląda się systemom funkcjonującym m.in. we Włoszech czy w Niemczech, to na ten moment podobnych zapisów w przygotowywanym projekcie nie ma.

– To jest bardzo ciekawe rozwiązanie i myślimy na ten temat, rozważamy to rozwiązanie. Ale my nie chcemy dokładać Polakom żadnych nowych obowiązków

Obowiązkowe strefy parkowania dla wypożyczanych hulajnóg

Nowe prawo nie skupi się wyłącznie na aspektach technicznych. Minister przekazał, że zmiany dotkną również sektor publicznych wypożyczalni. Wymogiem dla miast z systemami sharingowymi będzie wytyczenie dedykowanych stref przeznaczonych do wypożyczania i parkowania hulajnóg, co ma stanowić lekarstwo na plagę pojazdów tarasujących chodniki.

Głównym motorem działań resortu, jak zaznaczono, jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa i wyrugowanie z rynku maszyn, które choć z zewnątrz przypominają hulajnogi, to ich rzeczywiste osiągi drastycznie wykraczają poza obowiązujące normy prawne.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek w Lesznie Hulajnoga pod kołami osobówki.

9

POWSZECHNE STRZELANIE?!NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ