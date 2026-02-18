Prezydent Nawrocki rezygnuje z Rady Pokoju. Czarzasty popiera jego decyzję

Dlaczego prezydent zrezygnował z udziału?

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się nie brać udziału w inauguracji Rady Pokoju, co spotkało się z pozytywną oceną ze strony marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. Marszałek podkreślił, że podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent był namawiany do zachowania dystansu wobec tej inicjatywy. Czarzasty zauważył, że decyzja prezydenta była dobrze przemyślana i zgodna z rządowymi rekomendacjami.

Konsultacje z doświadczonymi politykami

Marszałek Czarzasty wskazał, że prezydent Nawrocki nie był pewny, czy przyjąć zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju, dlatego poszukiwał porady od doświadczonych polityków. W tym kontekście Donald Tusk, reprezentując stanowisko rządu, wyraził swoje zdanie na ten temat. Czarzasty stwierdził, że prezydent postąpił rozsądnie, pytając o zdanie i ostatecznie podejmując decyzję zgodną z rekomendacjami.

Kontrowersje wokół Rady Pokoju

Inicjatywa Rady Pokoju budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w kontekście jej potencjalnej roli jako alternatywy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że Rada może zastąpić ONZ, co wzbudziło dodatkowe obawy. Lista zaproszonych osób, w tym autorytarni przywódcy, jak Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka, również budzi niepokój.

Stanowisko polskiego rządu

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów wyjaśnił, że rząd nie planuje uczestnictwa w Radzie Pokoju w obecnych warunkach. Ewentualne uczestnictwo przedstawiciela prezydenta w Waszyngtonie miałoby jedynie charakter obserwacyjny. Tusk podkreślił, że obecność polskiego przedstawiciela będzie ograniczona do roli obserwatora.

Wzmocnienie stabilnych struktur

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki przedstawił swoje stanowisko w sprawie Rady Pokoju. Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, wskazał, że mimo zakończenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stanowisko rządu nie zostało w pełni poznane. Czarzasty podkreślił, że w niepewnych czasach kluczowe jest wzmacnianie stabilnych struktur, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, a nie tworzenie nowych.

