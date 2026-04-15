Poseł Konfederacji pokazał swastykę z mównicy. Błyskawiczna reakcja MSZ i ambasady Izraela

Wystąpienie Konrada Berkowicza w polskim parlamencie

Swoje wtorkowe przemówienie przedstawiciel Konfederacji rozpoczął od kwestii rosnących kosztów tankowania, wiążąc je bezpośrednio z obecną sytuacją zbrojną na Bliskim Wschodzie. Następnie polityk przeszedł do drastycznej relacji na temat dramatu tamtejszej ludności cywilnej. Z mównicy sejmowej padły wstrząsające słowa opisujące rzekome metody działań wojennych stosowane wobec najmłodszych, które przytoczył poseł.

We condemn in the strongest terms today’s antisemitic horror in the Polish Parliament by MP Berkowicz.On Israel’s official Holocaust Remembrance Day, a Polish MP desecrated the Israeli flag and compared the Jewish symbol and the Jewish state to the Nazis, instead of showing…— Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) April 14, 2026

Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że żydzi stosują bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym, z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą od środka jednocześnie, kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc obcina się policzek, amputuje się rączkę - mówił Berkowicz.

Bezpośrednio po wygłoszeniu tych słów, parlamentarzysta wyciągnął i zaprezentował zmodyfikowaną flagę państwa Izrael, w którą centralnie wrysowano nazistowską swastykę. Ten gest wywołał natychmiastowe oburzenie na sali plenarnej, a posłowie głośno wyrażali swój sprzeciw wobec takiego skandalu. Głos zabrał kierujący obradami wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty, który stanowczo podkreślił, że żadne okoliczności nie dają prawa do demonstrowania faszystowskich symboli w budynku polskiego Sejmu. W kuluarach natychmiast zaczęto sugerować, że sprawą z urzędu powinni zająć się śledczy. Niedługo później głos w tej sprawie zabrał oficjalnie resort dyplomacji.

Stanowisko MSZ po incydencie z udziałem posła Konfederacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalny komunikat odnoszący się do kontrowersyjnego zachowania parlamentarzysty. Przedstawiciele resortu przypomnieli, że to właśnie na obywatelach naszego kraju spoczywa wyjątkowy obowiązek pielęgnowania pamięci historycznej o ofiarach Zagłady, która była najokrutniejszą zbrodnią popełnioną na okupowanych ziemiach. W opublikowanym dokumencie wyraźnie zaznaczono, że wszelkiego rodzaju tego typu prowokacyjne działania są absolutnie niedopuszczalne i zasługują na natychmiastowe oraz stanowcze potępienie z każdej strony. Jak wskazano w oświadczeniu MSZ:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości. Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największej zbrodni na terenach okupowanych. Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne.

Ambasada Izraela potępia czyn Konrada Berkowicza

Incydent nie uszedł również uwadze izraelskiej dyplomacji w Polsce. Za pośrednictwem platformy X placówka wydała oświadczenie, w którym jednoznacznie skrytykowała wybryk parlamentarzysty. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że do zaprezentowania oburzającego symbolu doszło dokładnie w Dniu Pamięci o Holokauście. Dyplomaci wprost oskarżyli Konrada Berkowicza o zbezczeszczenie barw narodowych Izraela oraz skandaliczne zrównanie państwa żydowskiego z reżimem nazistowskim. Całe zdarzenie z sejmowej mównicy zostało przez nich bezpardonowo określone mianem obrzydliwego aktu o charakterze antyżydowskim.

- Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza. W oficjalny Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu. Gdy dziś ocaleni z Holokaustu maszerują w Auschwitz, ten ohydny antyżydowski akt jest szczególnie wstrząsający. Poparcie dla niego ze strony innych polityków tylko pogłębia wstyd. Polskie władze muszą działać natychmiast, aby stawić czoła tej hańbie i usunąć tę moralną plamę - czytamy w komunikacie ambasady Izraela.