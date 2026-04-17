To imię oznacza "czczącego Boga". Od kilku lat cieszy się ogromną popularnością

Trendy w imionach zmieniają się, a niektóre, niegdyś rzadkie, zyskują na popularności.

Imię Tymoteusz, o greckich korzeniach, oznacza "czczącego Boga" i ma bogatą historię biblijną.

Sprawdź, dlaczego to imię tak szybko podbiło serca rodziców i jak wpływa na charakter.

Mowa o imieniu Tymoteusz, które niegdyś rzadko spotykane, w ostatnich latach zyskuje na popularności w Polsce. Kryje ono w sobie bogatą historię, głębokie znaczenie i z pewnością wyróżnia się spośród innych imion.

Tymoteusz - pochodzenie i znaczenie imienia

Tymoteusz to imię męskie o korzeniach greckich, wywodzące się od słów "timáo" (czcić, szanować) i "theós" (Bóg). Dosłowne tłumaczenie imienia to zatem "czczący Boga", "szanujący Boga" lub "ten, który boi się Boga". To piękne i głębokie znaczenie nadaje imieniu duchowy wymiar, sugerując osobę o silnych zasadach moralnych i wewnętrznej prawości. Imię Tymoteusz zyskało rozgłos dzięki postaci biblijnej - św. Tymoteusza, ucznia i bliskiego współpracownika św. Pawła. Był on pierwszym biskupem Efezu i adresatem dwóch Listów Pawła, które weszły w skład Nowego Testamentu. Jego postać symbolizuje wierność, oddanie i mądrość, co dodatkowo wzbogaca pozytywny wizerunek imienia.

Charakterystyka osoby o imieniu Tymoteusz

Choć imię nie determinuje charakteru, często przypisuje się osobom noszącym imię Tymoteusz pewne cechy. Zazwyczaj są to osoby spokojne, rozważne i zrównaniem. Cechuje je inteligencja, ciekawość świata i chęć pogłębiania wiedzy. Tymoteusze są często lojalni, odpowiedzialni i godni zaufania. Potrafią być dobrymi przyjaciółmi i partnerami, ceniącymi sobie głębokie relacje. Mogą mieć również artystyczne dusze i wykazywać się kreatywnością.

Popularność imienia Tymoteusz w Polsce

Przez wiele wieków Tymoteusz był imieniem stosunkowo rzadkim w Polsce, kojarzonym głównie z duchowieństwem lub środowiskami o silnych tradycjach religijnych. Jednak w ostatnich dekadach obserwujemy wyraźny wzrost jego popularności. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w 2026 roku imię Tymoteusz nosi 40 741 mężczyzn, co plasuje je na 102. pozycji w rankingu najpopularniejszych w kraju. W 2025 roku nadano je 1396 razy, co uplanowało je na 27. pozycji wśród najchętniej wybieranych imion męskich. W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej, bo aż 2833 nadania, odnotowano w roku 2018.

11