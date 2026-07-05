Ponad połowa Polaków chce dymisji Rafała Trzaskowskiego. Bolesny sondaż po aferze w szpitalu

Afera w placówce na stołecznym Ursynowie wywołała polityczne trzęsienie ziemi, stawiając Rafała Trzaskowskiego w najtrudniejszym momencie prezydentury .

. Z najnowszego badania wynika, że aż 51,2 proc. respondentów oczekuje ustąpienia włodarza stolicy ze stanowiska po ujawnieniu nieprawidłowości.

Sprawa potężnie podzieliła społeczeństwo i rodzi poważne pytania o przyszłość polityczną władz warszawskiego ratusza.

Wyniki sondażu dla Wirtualnej Polski. Rafał Trzaskowski pod lupą

Prezydent stolicy przechodzi obecnie niezwykle trudny sprawdzian. Głośny skandal związany ze Szpitalem Południowym nie schodzi z czołówek gazet, a najnowsze badanie opinii publicznej dowodzi, że obywatele domagają się już nie tylko wyjaśnień, ale wyciągnięcia konkretnych konsekwencji. W sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano wprost, czy w związku z tą sprawą prezydent Warszawy powinien zrezygnować z funkcji. Rezultaty są dla niego bezlitosne. Opcję „zdecydowanie tak” zaznaczyło 38,1 proc. osób. Dodatkowe 13,1 proc. uczestników badania wskazało wariant „raczej tak”. W sumie aż 51,2 proc. pytanych uważa, że Rafał Trzaskowski musi pożegnać się z fotelem.

Ilu Polaków broni prezydenta Warszawy? Znamy szczegółowe dane

Nie brakuje jednak osób, które sprzeciwiają się tak drastycznym rozwiązaniom wobec włodarza. Przeciwko ustąpieniu Rafała Trzaskowskiego z urzędu opowiedziało się łącznie 41,1 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 18,8 proc. ankietowanych, podczas gdy opcję „zdecydowanie nie” wybrało 22,3 proc. respondentów. Z kolei 7,7 proc. pytanych nie potrafiło zająć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Wyniki dobitnie udowadniają, że skandal wokół stołecznej placówki medycznej wywołał głębokie podziały w społeczeństwie, chociaż wyraźna większość skłania się ku politycznej odpowiedzialności włodarza.

Koalicja Obywatelska murem za Rafałem Trzaskowskim

Sympatie partyjne ankietowanych całkowicie zmieniają perspektywę oceny sytuacji, co widać w szczegółowych zestawieniach. Wśród zwolenników obecnego obozu rządzącego, do którego należą KO, Lewica, PSL oraz Polska 2050, zaledwie 9 proc. respondentów domaga się dymisji prezydenta stolicy. Zdecydowana większość w tej grupie, bo aż 85 proc., odrzuca taki scenariusz, a 6 proc. nie ma wyrobionego zdania. Zgoła odmienne nastroje panują wśród elektoratu ugrupowań opozycyjnych, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Tam ustąpienia polityka domaga się 82 proc. pytanych. Zaledwie 6 proc. sympatyków opozycji sprzeciwia się rezygnacji, a 12 proc. zaznaczyło wariant „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyborcy Konfederacji bezlitośni dla prezydenta stolicy

Najbardziej radykalne stanowisko zaprezentowali w badaniu opinii publicznej sympatycy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej pod przewodnictwem Grzegorza Brauna. W tym gronie aż 91 proc. osób kategorycznie żąda natychmiastowego ustąpienia Rafała Trzaskowskiego z urzędu. Przeciwnego zdania jest zaledwie 2 proc. z nich, a 7 proc. wstrzymało się od jednoznacznego głosu. Ciekawie prezentują się również wyniki zebrane wśród osób niezdecydowanych oraz tych, które zazwyczaj nie biorą udziału w wyborach. W tej grupie 60 proc. badanych popiera rezygnację prezydenta Warszawy, 37 proc. jest przeciw, a 3 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Afera w Szpitalu Południowym. Konsekwencje i reakcja Donalda Tuska

Skandal w Szpitalu Południowym błyskawicznie pociągnął za sobą poważne perturbacje kadrowe w mieście. Ze swoimi stanowiskami pożegnało się kierownictwo placówki, dokonano roszad w radach nadzorczych miejskich jednostek medycznych, a Rafał Trzaskowski zaakceptował rezygnacje swoich dwóch wpływowych zastępczyń: Renaty Kaznowskiej oraz Aldony Machnowskiej-Góry. Prezydent stolicy zadeklarował oficjalnie usunięcie polityków z rad nadzorczych warszawskich szpitali, by chwilę później rozszerzyć ten rygorystyczny wymóg na wszystkie spółki podlegające miastu. Głos w sprawie zabrał również premier Donald Tusk, który wyznaczył nieprzekraczalny termin do wtorku na zaprezentowanie wniosków dotyczących koniecznych reform w sektorze ochrony zdrowia. Badanie United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zostało zrealizowane metodą mixed-mode (wywiady telefoniczne i internetowe) w dniach 26–28 czerwca 2026 roku, na reprezentatywnej próbie liczącej 1000 osób.

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