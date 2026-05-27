Polacy wydali wyrok w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń

Z badania zrealizowanego przez pracownię CBOS wynika, że przeważająca część społeczeństwa oczekuje od rządu stanowczych działań w celu sprowadzenia polityka do kraju.

Sam zainteresowany przyznał niedawno, że przebywa na terytorium USA, podczas gdy polskie organy ścigania zarzucają mu popełnienie dwudziestu sześciu czynów zabronionych.

Stosunek do ewentualnej ekstradycji mocno się różni, na co wpływ mają przede wszystkim wiek respondentów oraz ich sympatie partyjne.

Pracownia CBOS na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" sprawdziła nastroje społeczne w tej sprawie. Aż 61 procent zapytanych osób uważa, że władze w Warszawie powinny oficjalnie zażądać od Amerykanów wydania byłego szefa resortu sprawiedliwości. W tym gronie 34,2 procent ankietowanych domaga się radykalnych kroków, akceptując nawet potencjalny kryzys dyplomatyczny na linii Warszawa-Waszyngton. Z kolei 26,8 procent badanych popiera ten ruch wyłącznie przy zachowaniu dobrych relacji z USA. Przeciwników angażowania się państwa w tę procedurę jest 26,4 procent, natomiast 11,2 procent ankietowanych nie potrafiło zająć konkretnego stanowiska.

Rezultaty badania pokazują gigantyczne rozbieżności, gdy pod uwagę weźmiemy metrykę oraz sympatie polityczne uczestników sondażu. Zdecydowanie najbardziej radykalni w kwestii sprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości są obywatele między 18. a 24. rokiem życia. Zdecydowana większość młodych ludzi, bo aż 76,5 procent, popiera wysłanie wniosku o ekstradycję. Wśród najmłodszej grupy wyborców 46,6 procent godzi się na pogorszenie kontaktów z amerykańską administracją, a 29,9 procent oczekuje załatwienia sprawy bez dyplomatycznych zgrzytów. Jakiekolwiek interwencje rządu odrzuca zaledwie 15,3 procent młodych ankietowanych.

Zdecydowanie inne podejście do całej sytuacji wykazują najstarsi obywatele powyżej 65. roku życia. W tej grupie wiekowej odnotowano największy odsetek przeciwników rządowej interwencji w USA, wynoszący równe 36,9 procent. Równocześnie 50,3 procent seniorów popiera dążenia do sprowadzenia polityka, a 11,1 procent badanych emerytów nie ma w tej materii żadnego wyrobionego zdania.

Silną polaryzację widać również podczas analizy preferencji partyjnych. Sympatycy formacji lewicowych w 86,5 procentach popierają stanowcze działania rządu zmierzające do wydania polityka, a wśród wyborców centrowych wskaźnik ten wynosi 79,9 procent. Na prawicy sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ zaledwie 36,1 procent respondentów chce dyplomatycznej interwencji, podczas gdy ponad połowa (51,5 procent) kategorycznie się jej sprzeciwia.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Co prokuratura zarzuca byłemu ministrowi?

Informacje dotyczące aktualnego miejsca pobytu byłego członka rządu obiegły media w maju, gdy on sam oficjalnie potwierdził swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wcześniejsze ustalenia sugerowały, że przez kilka miesięcy polityk przebywał na terytorium Węgier, gdzie miał rzekomo korzystać ze specjalnej ochrony międzynarodowej zagwarantowanej przez gabinet premiera Viktora Orbána.

W tym momencie polityk ma rzekomo współpracować z Telewizją Republika w charakterze komentatora. W Polsce ciążą na nim bardzo poważne oskarżenia, obejmujące między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do łamania prawa. Śledczy prześwietlający aferę Funduszu Sprawiedliwości wyliczyli mu łącznie 26 przestępstw. Lista zarzutów dotyczy chociażby wydawania podwładnym poleceń omijania procedur, aby ustawiać konkursy i transferować dotacje do nieuprawnionych do tego podmiotów.

