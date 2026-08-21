Planował zamach na polskich polityków. Zatrzymali 23-latka na Lubelszczyźnie

Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli młodego mężczyznę, który chciał zorganizować atak terrorystyczny na najwyższe władze państwowe. Za to wyjątkowo niebezpieczne przestępstwo grozi mu wieloletnia odsiadka. Funkcjonariusze krakowskiego oddziału CBZC monitorowali jedno z internetowych forów zrzeszających miłośników broni. To właśnie tam natrafili na szokujące wiadomości nawołujące do fizycznej likwidacji konkretnych osób oraz pytania o techniczne aspekty przygotowania zbrojnego ataku, który miał być wycelowany w liderów polskich ugrupowań.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego tej formacji oświadczył: - Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC.

Mężczyznę zatrzymano w miejscu zamieszkania, a obecny na miejscu obecny na miejscu Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, przedstawił mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa, podaje cbzc.policja.gov.

W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.

Decyzją sądu zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu na 30 dni. Za planowanie zbrodni mężczyzna może spędzić za kratkami dwadzieścia lat.