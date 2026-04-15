Odmieniona Beata Szydło z bukietem pod siedzibą PiS

Narada w siedzibie PiS. Jacek Sasin komentuje plany Mateusza Morawieckiego

Głównym powodem zwołania wtorkowego szczytu władz partii Jarosława Kaczyńskiego była kwestia politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego, a także jego planów dotyczących powołania do życia zupełnie nowego stowarzyszenia. Do tych doniesień odniósł się na antenie programu „Poranny Ring” były wicepremier Jacek Sasin. Ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał otwarcie, że nie ma stuprocentowej pewności co do ostatecznego ukształtowania się nowej formacji.

- Ja nie wiem... słyszę różne informacje, ale zakładam, że powstanie, narracja tego środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, tak to przedstawia. Ale nie mam wiedzy o szczegółach i zamierzeniach. Nie chcę dywagować, ilu za nim stoi, jak to powstanie, to zobaczymy, kto w nim będzie. Dziś najważniejsze, że jest jasno wskazany lider wyścigu: to Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, który dźwiga na sobie cały ciężar prekampanii, tej walki, która ma doprowadzić nas do zwycięstwa. Niezależnie od tego, jak się różnimy czy mamy różne recepty jak problemy rozwiązać. Najważniejsze byśmy się wokół niego skoncentrować i mówili jednym głosem - ocenił.

Wiosenna metamorfoza Beaty Szydło

Na partyjnym zjeździe stawiła się czołówka działaczy, jednak to obecność byłej szefowej rządu przykuła największą uwagę obserwatorów. Eurodeputowana pojawiła się przed wejściem z okazałą wiązanką w dłoniach, co błyskawicznie wywołało falę spekulacji o potencjalnych solenizantach wewnątrz ugrupowania. „Super Express” szybko ustalili jednak, że wyjątkowy prezent trafił bezpośrednio do samej zainteresowanej z racji nadchodzącej rocznicy urodzin.

Dokładna data święta byłej premier przypada na środę, 15 kwietnia, jednak radosne obchody najwyraźniej zainaugurowano już podczas wtorkowego spotkania. Fotografie wykonane przed budynkiem przy ulicy Nowogrodzkiej ukazują niezwykle pogodną i promienną polityk. Doskonały nastrój szedł w parze z wyraźną zmianą wizerunku, ponieważ Beata Szydło zaprezentowała nową fryzurę oraz stylową kreację. Zestawienie modnych w tym sezonie odcieni brązu i beżu zostało starannie uzupełnione przez charakterystyczną, wzorzystą apaszkę.

