Nowacka ogłasza porozumienie ws. aborcji. Minister szybko ostudził jej entuzjazm

Prawo aborcyjne to wciąż jeden z najtrudniejszych punktów w koalicji rządzącej.

Barbara Nowacka ogłosiła niedawno, że osiągnęła w tej kwestii kompromis z PSL.

Szybko jednak jej słowa zostały zdementowane.

Inną wersję przedstawił wiceprezes PSL, Dariusz Klimczak.

Nowacka mówi o przełomie, Klimczak zaprzecza. Co dzieje się w koalicji?

Tomasz Terlikowski zapytał w czwartek rano (8 października 2026 roku) na antenie RMF FM Dariusza Klimczaka o rzekomy powrót do prac nad zmianą prawa aborcyjnego. Dziennikarz przypomniał, że Barbara Nowacka zapowiedziała porozumienie w tej sprawie z ludowcami. Odpowiedź ministra infrastruktury była jednoznaczna. - Nie słyszałem – odpowiedział polityk PSL. Jak dodał, jako wiceprezes partii powinien wiedzieć o tak istotnych ustaleniach. - Nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat – podkreślił Klimczak.

Minister infrastruktury przypomniał też, że dwa dni wcześniej obradował Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Zapewnił, że temat aborcji w ogóle się na nim nie pojawił.

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Wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał, dlaczego w takim razie Barbara Nowacka sugerowała wyraźne postępy w negocjacjach z ludowcami. Dariusz Klimczak odpowiedział stanowczo, że nie wie nic o takich rozmowach. - Dlaczego światło dzienne ujrzała ta informacja, ponieważ ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach i wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział o czymś tak bardzo znaczącym, jak jakieś zmiany w tego typu – zaznaczył gość RMF FM.

- Nie sądzę, żeby to było na takim etapie jakichkolwiek rozmów, żeby móc o tym publicznie rozmawiać, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem – ocenił Klimczak.

Czy PSL zmieni stanowisko w sprawie aborcji?

Zapytany wprost, czy PSL zamierza zmienić swoje stanowisko w kwestii prawa aborcyjnego, Dariusz Klimczak odparł krótko: - Nie sądzę, żeby PSL zmieniło zdanie na ten temat i wątpię, żeby bez mojego udziału takie rozmowy się toczyły. Jednocześnie zastrzegł, że rozmowy mogły odbywać się bez jego wiedzy.

Zdaniem Klimczaka, kwestia aborcji może być wykorzystywana jako element szerszych negocjacji w koalicji rządzącej. - Nie wiem, nie chcę dywagować na ten temat. Może to jest jakoś wkomponowane w szersze negocjacje. Przecież wiemy, że w naszej koalicji, która składa się dzisiaj de facto z pięciu podmiotów, jest wiele tematów spornych. Może ktoś chce na podstawie innych kwestii wrócić do tego tematu – stwierdził minister.

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