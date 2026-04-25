Ekstraklasa siatkarek: UNI Opole zdobywa medal. Kto tym razem musiał uznać wyższość rywalek?

Zacięty mecz o brązowy medal siatkarek

Czwarty mecz o trzecie miejsce w Ekstraklasie siatkarek rozstrzygnął się wynikiem 3:2 na korzyść UNI Opole. Spotkanie pomiędzy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała a UNI Opole zakończyło się setami 26:24, 25:27, 25:10, 16:25, 11:15, co świadczy o niezwykłej waleczności obu zespołów. Opolanki odniosły kluczowe zwycięstwo, które przypieczętowało ich dominację w rywalizacji play off.

Stan rywalizacji play off, prowadzonej do trzech zwycięstw, ostatecznie wyniósł 3-1 dla UNI Opole. Dzięki temu wynikowi, drużyna z Opola zdobyła upragniony brązowy medal Ekstraklasy siatkarek, kończąc sezon z historycznym osiągnięciem. Z kolei zespół BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zajął czwarte miejsce w tegorocznych rozgrywkach. Emocje towarzyszyły kibicom do samego końca, a siatkarki pokazały wysoki poziom sportowy.

Jak wyglądały składy drużyn w kluczowym starciu?

W składzie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, który walczył o medal, wystąpiły takie zawodniczki jak Ljubica Kecman, Marta Orzyłowska, Kertu Laak oraz Klaudia Nowakowska. Na boisku pojawiły się również Nikola Abramajtys i Gulia Gennari, a jako libero Adriana Adamek. Ich zaangażowanie było widoczne w każdym secie, mimo ostatecznego braku zwycięstwa w rywalizacji o brąz.

Z ławki rezerwowych BKS-u weszły Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Martyna Borowczak, Reka Bozoki-Szedmak, a także Zuzanna Suska jako druga libero. W drużynie UNI Opole o sukces walczyły Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig i Wiktoria Paluszkiewicz. Klaudia Łyduch pełniła rolę libero, skutecznie wspierając koleżanki w obronie. Zmienniczki to Katarzyna Połeć, Wirginia Mulka, Elan McCall, Iga Kępa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.