Poseł Wójcik zaśpiewał "Jak minął dzień?" Krawczyka przed Trybunałem Konstytucyjnym. W sieci zawrzało po jego występie!

Swoje zdolności muzyczne Michał Wójcik ujawnił szerszej publiczności już kilka lat temu. Parlamentarzysta chętnie wybiera klasyczny repertuar, czego dowodem był wydany przez niego w 2022 roku album świąteczny zawierający autorskie aranżacje popularnych przebojów, w tym utworu „Blue, blue Christmas” z repertuaru Elvisa Presleya. Ogromnym zainteresowaniem odbiorców cieszyła się również inna bożonarodzeniowa kompozycja nagrana przez polityka, a mianowicie „I’m driving home for Christmas”, którą przed laty stworzył Chris Rea. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie ogranicza się jednak wyłącznie do zagranicznych hitów i ze względu na specyfikę swojego głosu bardzo często sięga po rodzime piosenki Krzysztofa Krawczyka.

Właśnie jeden ze znanych szlagierów tego polskiego artysty pod tytułem „Jak minął dzień?” wybrzmiał w wykonaniu parlamentarzysty w środowy wieczór (4.11) bezpośrednio przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Polityk postanowił umilić czas zgromadzonym tam osobom i wystąpił na scenie ustawionej przez stację TV Republika. Energetyczna muzyka szybko porwała tłum, natomiast rejestrujące ten moment filmy natychmiast zyskały status virali w mediach społecznościowych. Podczas wieczornego zgromadzenia przed budynkiem instytucji nie grano jednak wyłącznie skocznych i radosnych melodii. Michał Wójcik zaprezentował zebranym także popularną pieśń oazową i religijną, czyli „Barkę”, która należała do ulubionych utworów papieża Jana Pawła II.

Nagrania dokumentujące wokalne popisy polityka, zwłaszcza w trakcie wykonywania przeboju Krzysztofa Krawczyka, wywołały spore zdziwienie wśród części komentujących internautów, których zaskoczyła tak biesiadna forma protestu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sprawę postanowił skomentować również związany ze stacją TVN24 dziennikarz Konrad Piasecki. „Pierwszy dzień stanu wyjątkowego, piąty dzień po zamachu stanu.... Słyszę o narodowej tragedii.... A widzę juwenalia...” napisał na portalu X pod udostępnionym wideo z posłem śpiewającym utwór „Jak minął dzień?”.

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać, ponieważ reprezentant Prawa i Sprawiedliwości szybko odniósł się do tego wpisu. „Pan tego niestety nie rozumie. Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie” napisał Michał Wójcik. Poseł podsumował też swój występ wyjaśniając na portalu X:

- Intrygujące są wpisy ludzi po moim dzisiejszym występie w TV Republika. Oczywiście piosenka wybitnego artysty Krzysztofa Krawczyka była na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed TK. Ten utwór poprzedził prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych. Były tłumy ludzi, którzy za to dziękowali. Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą. Ale to trzeba rozumieć muzykę i oczekiwania ludzi, którzy godzinami marzną przed budynkiem (...).

Pan tego niestety nie rozumie. Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie. https://t.co/JAJ8lv1w2I— Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) November 4, 2026

Poniżej prezentujemy zdjęcia posła Michała Wójcika zrobione w kawiarni.

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