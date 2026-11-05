Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego? Polacy wskazali na europosła PiS

∙ W sondażu Pollstera Patryk Jaki uzyskał największe poparcie jako potencjalny następca Jarosława Kaczyńskiego, co według ekspertów wynika z potrzeby zmiany pokoleniowej oraz zwrotu PiS mocniej w prawą stronę.

∙ Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli Przemysław Czarnek z wynikiem 18 proc. oraz Beata Szydło mająca 14 proc., a dalsze pozycje przypadły Zbigniewowi Ziobrze i Jackowi Sasinowi.

∙ Sondaż zrealizowano w dniach 26 i 27 października.

Wieloletni przywódca polskiej prawicy i założyciel Prawa i Sprawiedliwości ma już 77 lat. Można więc zakładać, że w szeregach partii trwają rozważania nad tym, kto w niedalekiej przyszłości przejmie funkcję prezesa po Jarosławie Kaczyńskim. Badacze z Instytutu Badań Pollster zapytali Polaków o kilku możliwych pretendentów do tej roli. Największym poparciem respondentów cieszy się Patryk Jaki.

„Widać oczekiwanie na zmianę pokoleniową, na nową generację. Patryk Jaki jest przedstawicielem tej nowej generacji” – ocenia w „Super Expressie” politolog Bartłomiej Machnik. „Widać też, że PiS przesuwa się w kierunku prawej strony, odchodząc od centrum, robiąc na politycznej scenie miejsce dla partii Mateusza Morawieckiego” – uzupełnia swoją wypowiedź ekspert.

Na drugiej pozycji uplasował się 49-letni poseł Przemysław Czarnek, będący kandydatem PiS na premiera, którego wskazało 18 proc. ankietowanych. „Przemysław Czarnek zdobył przez lata uznanie i autorytet, ale nie do końca wykorzystał wsparcie uzyskane od prezesa Kaczyńskiego, czyli mianowanie na kandydata na premiera i nie do końca ten egzamin zdał. Ale bez wątpienia jest wciąż popularny, co pokazuje ten sondaż” – wyjaśnia dr Bartłomiej Machnik. Podium z wynikiem 14 proc. zamyka 63-letnia była premier Beata Szydło. Na końcu stawki znaleźli się Zbigniew Ziobro z poparciem 8 proc. oraz Jacek Sasin, na którego głos oddało 5 proc. badanych. Z kolei 9 proc. uczestników sondażu wolałoby zobaczyć w fotelu prezesa PiS zupełnie inną osobę.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 26 i 27 października, a wzięła w nim udział grupa 1029 dorosłych Polaków.

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Sonda Kto powinien zostać prezesem PiS, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się przejść na polityczną emeryturę? Mateusz Morawiecki Przemysław Czarnek Beata Szydło Zbigniew Ziobro Ktoś inny Nie wiem